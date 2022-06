Ošetrovať dlhodobo chorých možno vďaka ADOS aj v domácom prostredí

Domáca ošetrovateľská služba stojí na kvalifikovaných sestrách.

CINOBAŇA: Cieľom ambulantnej domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS TOP SAMBESI, s. r. o., pôsobiacej v okrese Lučenec a Poltár, je poskytovanie odbornej komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti, ktorú zabezpečujú kvalifikované sestry v koordinácii s obvodným lekárom, lekárom špecialistom, v niektorých prípadoch sociálnou službou a v neposlednom rade s rodinou klienta. O agentúre a jej činnosti porozprávala konateľka spoločnosti Beáta Sihelská.

Článok pokračuje pod video reklamou

Na začiatok si objasnime, čo sa skrýva pod skratkou ADOS.

Pod skratkou ADOS (agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti), s ktorou sa v poslednej dobe dosť často stretávame, sa rozumie ambulantná domáca ošetrovateľská starostlivosť, ktorá je zameraná na poskytovanie multidisciplinárnej starostlivosti tým pacientom, ktorých zdravotný stav nevyžaduje hospitalizáciu v nemocničnom zariadení alebo boli z nemocnice prepustení, sú imobilní, čiastočne imobilní a nie sú schopní samostatne prísť do ambulantného zdravotníckeho zariadenia. Ide o činnosti, ktoré súvisia s podporou zdravia a edukáciou pacienta a jeho opatrovateľov, ďalej s prevenciou, ktorá je nesmierne dôležitá, ale najmä s ošetrovaním, vyšetrovaním, liečením či rehabilitáciou.

Aké konkrétne činnosti máte na mysli?

K základným výkonom v rámci domáceho ošetrovania patrí: ošetrovanie rán, preležanín, vredov predkolenia, ošetrovanie rôznych druhov stómií a drenov, vyberanie stehov, podávanie injekcií, infúzií, starostlivosť o centrálny venózny katéter alebo venóznu linku, starostlivosť o epidurálny katéter, starostlivosť o sondu a výživa pacienta sondou, starostlivosť o tracheostomickú kanylu, komplexná starostlivosť o pacienta na domácej umelej pľúcnej ventilácii, cievkovanie žien, starostlivosť o močový katéter.

V rámci komplexnej starostlivosti sa poskytuje aj prevencia vzniku preležanín, polohovanie pacienta, meranie krvného tlaku, pulzu, teploty nácvik podávania inzulínu a nízkomolekulárnych heparínov, odbery krvi, moču, výtery hrdla, očistná alebo liečebná klyzma či odborný nácvik potrebných výkonov pre opatrovateľov pri starostlivosti o chorého doma. Ošetrovanie vykonávajú sestry denne alebo niekoľkokrát do týždňa počas návštevnej služby u pacientov.

(zdroj: ADOS TOP SAMBESI s.r.o.)

Kto môže požiadať, a teda pre koho je dostupná domáca ošetrovateľská starostlivosť?

Ambulantná domáca ošetrovateľská starostlivosť (ADOS) patrí do systému dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti, je určená a dostupná pre každého jednotlivca od narodenia až do konca života. No najčastejšími príjemcami domácej ošetrovateľskej starostlivosti sú starší pacienti vo veku nad 60 rokov.

Domáca ošetrovateľská starostlivosť sa poskytuje najmä chronicky chorým pacientom. Môže sa poskytovať však aj pri náhlych či krátkodobých ochoreniach, prípadne po zákrokoch v rámci jednodňovej chirurgie, ktoré vyžadujú následnú ošetrovateľskú alebo rehabilitačnú starostlivosť, kedy je pacient imobilný alebo ťažko mobilný a nie je schopný samostatne prísť do ambulantného zdravotníckeho zariadenia, niekedy len na prechodné obdobie.

Ako je vnímaná ADOS všeobecne na Slovensku, v rezorte zdravotníctva?

V poslednej dobe je táto služba veľmi žiadaná a je jednou z najprogresívnejších sa rozvíjajúcich sektorov v zdravotníctve nielen vo svete, ale aj na Slovensku. Prispieva k humanizácii zdravotnej starostlivosti tým, že umožňuje poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v domácom prostredí pacienta. Tak dochádza aj k úspore postelí v nemocniciach a liečebniach pre dlhodobo chorých pacientov, ktorí vyžadujú permanentnú a individuálnu ošetrovateľskú starostlivosť. Rovnako sestra vedie pacientov a ich blízkych k výchove k zodpovednosti za vlastné telesné a duševné zdravie, spolucíteniu s nimi, spolucíteniu s umierajúcimi a rozvíjaniu prirodzených ľudských sociálnych citov.

Ako dlho funguje vaša ADOS ?

Osem rokov statočnej a zodpovednej práce, ktorú odovzdávajú pacientom kvalifikované sestry. Pracujeme počas ordinačných hodín od 7.00 do 15.30 hod. počas pracovného týždňa s tým, že keď je potrebné, zostávame, samozrejme, u pacienta dlhšie, čomu prislúcha aj sobota a nedeľa, pretože niektorí pacienti si vyžadujú dennodennú starostlivosť.

Vieme, že dôchodky sú malé, vedia si dovoliť pacienti využiť vaše služby? Sú spoplatnené?

Domáca ošetrovateľská starostlivosť je plne hradená zdravotnou poisťovňou pacienta. Naša agentúra má zmluvu s poisťovňami VšZP, Dôvera, Union.

Ako sa k vám vlastne pacienti môžu dostať?

Sú pacienti, ktorí nás priamo oslovia prostredníctvom portálu, kde máme zverejnenú svoju stránku ADOS TOP SAMBESI, s. r. o., alebo ich k nám odporučí obvodný lekár alebo špecialista.

Aké sú hlavné výhody poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti ADOS službou?

Poskytnutá starostlivosť je odovzdávaná kvalifikovanou sestrou pacientom, ktorí sa o seba nemôžu, nechcú alebo nevedia postarať, je poskytovaná v domácom alebo v inom prirodzenom prostredí, čo je menej stresujúce pre pacienta. Domáce prostredie je takou malou, ale istou zárukou ochrany súkromia pacienta pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti. Pacient nestráca pocit istoty a bezpečia, čo vedie k rýchlejšiemu uzdraveniu, čo považujeme za veľkú výhodu.

Aký je hlavný rozdiel práce sestry v ADOS v porovnaní s prácou sestry pri lôžku pacienta v nemocnici?

Pri poskytovaní domácej ošetrovateľskej starostlivosti sa sestry často stretávajú s problémami, ktoré sa v ústavných zariadeniach pri lôžku pacienta nevyskytujú, respektíve sú minimálne.

Tým, že sestra pracuje v domácom prostredí s pacientom sama, mala by vedieť reálne posúdiť situáciu a správne sa rozhodnúť.

Pretože pacienti sú prevažne polymorbidní a do domácej starostlivosti sú prepúšťaní prakticky zo všetkých oddelení, s najrôznejšími diagnózami, je veľmi dôležité, aby sestra ADOS disponovala dostatočnými vedomosťami a praktickými zručnosťami, aby vedela pacientovi poskytnúť komplexnú odbornú starostlivosť, posúdiť jeho zdravotný stav, rozpoznať prípadné komplikácie a zmeny stavu, poskytnúť KPR, pri náhlych stavoch a komplikáciách kontaktovať praktického lekára alebo ZZS.

DOS majú snahu byť pravou rukou praktických lekárov, podľa možnosti ich odbremeňujú od zbytočných návštev u pacienta, ak, samozrejme, nejde o vážne zdravotné ťažkosti, ale o problémy, ktoré vie posúdiť aj sestra.

Na SZŠ v Lučenci ste pôsobili ako učiteľka odborných predmetov, bol záujem žiakov o prácu sestry v ADOS?

Áno. Študent, ktorý sa rozhodne pre túto prácu, podľa vyhlášky MZ SR musí spĺňať podmienku minimálne 5-ročnej praxe v ústavnom zariadení, z môjho pohľadu výhodou pre prácu sestry v ADOS je, ak má prax na oddeleniach, ako je OAIM alebo JIS, pričom je dôležité sústavné vzdelávanie, pretože prichádzame do kontaktu stále s novými pacientmi s inou diagnózou, keďže skladba pacientov je rôzna. Nadobudnutie zručností, rozšírenie vedomostí, až po splnení všetkých podmienok príslušnej odbornej spôsobilosti je sestra čiastočne pripravená, dá sa povedať, na „samostatnú prácu“ v teréne. Tiež musí byť držiteľkou vodičského preukazu typu B a mať dostatočnú prax v riadení motorového vozidla.

Čo očakávajú pacienti od práce sestry? Aká by mala byť?

Sestra, ktorá sa dokáže k chorému pacientovi skloniť, odborne pomôcť, povzbudiť a pohladiť, je empatická, s hlbokým presvedčením, možno povedať, že uvedené povolanie sa pre ňu stalo poslaním. Tomu sa hovorí 50 % úspešnosti liečby a pacient to veľmi ocení. Ak ste sám niekedy boli pacientom, tak asi viete, o čom hovorím.

Postrehli sme pochvalu od pacientov na vašu adresu práve v našich novinách.

Áno, je to náročná práca, ale aj krásna. Slová poďakovania a úcty sú vzácne, pre každého určite veľmi hodnotné.

Máte, ako sa hovorí, plný stav, alebo hľadáte nové spolupracovníčky, spolupracovníkov?

Je všeobecne známe, že na Slovensku vládne deficit zdravotníckeho personálu. Žiaľ, týka sa to aj nás. Sestra, ktorá práve číta tento článok a chcela by vedieť viac, je v našom tíme vítaná.