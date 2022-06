Prichytený šofér sa posťažoval na internete na zlých policajtov

To podstatné podľa nich nepovedal.

BANSKÁ BYSTRICA/PRÍBELCE. Krajské policajné riaditeľsvo upozornilo na prípad cestného piráta, ktorý sa namiesto zmierenia s mastnou pokutou ešte posťažoval na internete na "zlých policajtov. Podľa polície však na to podstatné zabudol.

„Hliadka dopravnej polície, ktorá práve v obci Príbelce vykonávala dohľad nad bezpečnosťou v cestnej premávke, namerala tohto vodiča pri prekročení maximálnej povolenej rýchlosti až o 67 km/h! V kontrolovanom úseku, kde majú vodiči maximálnu povolenú rýchlosť 50 km/hod," upozornili policajti stým, že namiesto toho, aby si vodič spytoval svedomie a z priestupku sa poučil, stihol ešte nafotiť hliadku a zverejniť príspevok, aby upozornil na "zlých policajtov".

„Možno očakával pochvalné komentáre a uznanie od facebookových priateľov. Ale to najpodstatnejšie, že letel na 50-ke 117 nenapísal a zabudol sa aj pochváliť, že ho to stálo 800 eur," dodali policajti s tým, že označenie úsekov so zníženou, či maximálnou povolenou rýchlosťou má svoje opodstatnenie a teda existujú pádne dôvody, prečo treba v danom úseku jazdiť pomalšie. Každý vodič musí dopravné značenie rešpektovať.