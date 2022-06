Vo Veľkom Krtíši pripravili rozsiahlu rekonštrukciu miestnych komunikácií za takmer 483-tisíc eur

Okrem ciest chcú rekonštruovať aj chodníky a parkoviská.

VEĽKÝ KRTÍŠ. Mesto Veľký Krtíš pripravilo rozsiahlu rekonštrukciu miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk. Podľa súťažných podkladov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie je celková predpokladaná hodnota prác vo výške takmer 483-tisíc eur bez dane z pridanej hodnoty. Ako radnica uviedla pre agentúru SITA, zákazka má byť financovaná z vlastných zdrojov mesta. Ide o 25 úsekov ciest, chodníkov, parkovísk alebo iných komunikácií.

Rekonštrukcia by sa mala začať po ukončení verejného obstarávania, podpise a účinnosti zmluvy, čo mesto predpokladá niekedy začiatkom júla, pričom práce by mali byť ukončené do konca septembra 2022. Záujemcovia o realizáciu môžu svoje ponuky posielať do 21. júna.

Rekonštruované miestne komunikácie sú napojené na štátnu cestu I/75 z Nových Zámkov do Lučenca a na regionálnu cestu II/527 zo Šiah do Dobrej Nivy priamo, prípadne prostredníctvom ďalších miestnych komunikácií.

„Cieľom stavby je dosiahnuť podstatné predĺženie životnosti cestného telesa, skvalitnenie dopravného prepojenia na cestu prvej a druhej triedy, zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na dotknutých pozemných komunikáciách mesta zlepšením zjazdnosti a schodnosti vybraných miestnych komunikácií, zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky lepšou segregáciou pešej dopravy od motorovej, zlepšenie odtokových pomerov dažďových vôd v okolí dotknutých pozemných komunikácií a priamo na pozemných komunikáciách a v neposlednom rade aj zlepšenie životného prostredia – vzhľadu dotknutej časti mesta,“ popísala radnica.