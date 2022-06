Niektoré fotky známeho fotografa budú kvôli erotickému obsahu visieť len na vernisáži

Osvetári z Lučenca chystajú veľkú poctu Tiborovi Huszárovi, ktorého "zavialo" aj do Novohradu.

Článok pokračuje pod video reklamou

LUČENEC. Fotograf Tibor Huszár patril k našim fotografom ku ktorým sa dá pridať bez preháňania aj prívlastok svetový. Hoci nepochádzal z regiónu Novohrad, rozhodne nie je snaha o pripomenutie jeho nedožitého 70. výročia narodenia Novohradským osvetovým strediskom(NOS) scestná. Ku sklonku života mal totiž k jednému jeho kúsku vytvorené silné puto. A ak budete trpezliví dočítate sa ďalej aj ako to bude s veľkoformátovými fotografiami, ktoré majú silný erotický náboj no sú humornými portrétmi veľkého umelca od jeho kolegu Jaroslava Badinku.

„Tibor Huszár - Rozlietaný človek, ktorý žil v Reci, Modre, New Yorku, Paríži, aby posledné obdobie života prežil na Hradištských lazoch. A práve táto životná etapa Tibora Huszára navždy spojila s Novohradom," objasnil dôvody vzdania pocty tejto osobnosti riaditeľ NOS Stanislav Spišiak.

Nedožité sedemdesiate narodeniny pútavou exteriérovou výstavou veľkoplošných fotografii zachytávajúce Tibora Huszára v rôznych životných situáciách, tak ako ich zachytil jeho priateľ a kolega, fotograf Jaroslav Badinka. Vernisáž je cielene načasovaná na deň maestrovho nedožitého jubilea, teda 16. júna a výstava potrvá až do 31. augusta.

„Veríme, že aj prostredníctvom týchto, vo viacerých prípadoch aj vtipných fotografii, si návštevníci výstavy uchovajú vo svojich srdciach patrične významnú a úctivú spomienku na kráľa slovenskej fotografie, Tibora Huszára," dodal Spišiak.

Erotika len na vernisáži

Medzi veľkoplošnými fotografiami sa nachádzajú aj portréty, ktoré zachytávajú Huszára s obnaženými modelkami v naaranžovaných situáciach. Tie však budú visieť len počas vernisáže, keďže Novohradskú knižnicu s ktorou zdieľajú osvetári spoločnú budovu navštevujú aj neplnoletí čitatelia, vysvetlil riaditeľ osvetárov.

No aj po tomto termíne bude čo obdivovať. Veľkoformátových fotiek Jaroslava Badinku je dosť. Na schodisku smerujúcom k Osvetovému stredisku budú vystavené plagáty z Huszárových výstav. K tomu bude vo vnútorných priestoroch osvetového strediska výstava fotografií od rodiny Huszárovej, aj samotného Huszára, výstava jeho publikácií.

Počas vernisáže, ktorá začína o 17.00 hod. sa uvedenie aj bulletin vydaný strediskom ako Pocta osobnosti. Premietnie sa film „Tibor Huszár – Návrat späť“ (Sentimentalfilm). Hudobným hosťom bude rómska hudobná skupina Sendreiovci & Kokavakere Lavutara. Tá bude mať následne aj samostatný koncert v rámci série "Osvetárske dvory". Ani táto kapela nie je vybratá náhodne, Huszár sa aj vo svete preslávil, okrem iného, excelentnými fotkami Rómov.

Tibor Huszár a Novohrad

Nielen o živote Tibora Huszára, ale aj o jeho putu k Novohradu sa dočítate v obsiahlom bulletine, ktorý osvetári pripravili. My z neho pár vecí vyberáme.

„Môj priateľ Tibor Papp, profesor na Columbijskej univerzite, s ktorým som sa zoznámil v New Yorku, sa vrátil do Lučenca a na Budínskych lazoch si kúpil chalupu. Pätnásť rokov som tam chodieval. Neskôr som začal zháňať nejaký priestor, kde by som mohol bývať a v Rovňanoch býva môj starý priateľ Julo Hrtan, ktorého poznám už 35 rokov, s jeho manželkou som začínal ako sedemnásťročný fotoreportér. On mi ukázal Hradištské vrchy a okolie," povedal ešte v roku 2009 pre "hradišťanský" občasník Frfľoš Huszár.

Nakonie tam kúpil poštársku chatu, kde kedysi sídlila laznícka škola.

„Tu na tejto chate by som chcel robiť workshopy pre študentov, mám takú víziu, tento kraj je tak nádherný a krásny, že po čase by som odtiaľto určite chcel urobiť nejakú knihu, nejakú stopu, že som tu voľakedy bol. Chcel som priestor pre seba, kde by som mohol tvoriť a tiež miesto, kde by sa dali robiť workshopy pre mojich študentov fotografie." workshopy ešte stihol nejaké spraviť, knihu už žiaľ nie.

V Hradišti a okolí fotili so študentami miestnych ľudí. Učil ich umeniu dokumentárnej fotografie, ktorej bol majstrom.

„Dokument je život, je to jedna z najťažších kategórií fotografie. Dnes fotí každý, na každom telefóne je fotoaparát, ale zďaleka nie každý, kto fotí, je fotograf, rovnako ako nie každý, kto vie písať, je spisovateľ. Takže učím tej vyššej fotografii, po obsahovej aj formálnej stránke, aby obstáli v reči fotografie," čas neubral na pravdivosti týchto jeho slov, skôr sa múdrosť v nich vložená ešte viac prehĺbila.

Na hradištianske pobyty si spomenula aj Huszárova študentka Katarína Acél Gáliková, rodáčka z Lučenca:

„Zo všetkých študentských zážitkov najradšej spomínam na fotografické workshopy na Hradištských vrchoch, na milé stretnutia s domácimi na Šoltýske a v Ďubákove, na poľovačku, ktorú som dokumentovala, na fotenie v improvizovanom fotoštúdiu v krčme na Hradišti, na ranné východy Slnka ozdobené jesennou inverziou, večerné spoločné rozhovory o fotografii aj o živote.

Malo to neopísateľnú atmosféru, z ktorej čerpám dodnes. Mali sme veľké šťastie, že sme boli Tiborovými študentami. Odišiel priskoro. Akým veľkým človekom bol, takú veľkú dieru v našich dušiach zanechal. Jeho pamiatka žije naďalej nielen v jeho fotografiách, ale aj v nás všetkých, ktorých počas svojho života menším alebo väčším spôsobom „formoval“.