Vážna dopravná nehoda pri obci Čebovce si vyžiadala život staršieho vodiča

Nehodu mal spôsobiť 18-ročný vodič.

BANSKÁ BYSTRICA . K vážnej dopravnej nehode boli dopravní policajti z Veľkého Krtíša privolaní vo štvrtok 9. júna krátko po 19:00. Ako informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, v katastri obce Čebovce na ceste I/75 sa zrazili dve osobné, starší vodič nehodu neprežil.

(zdroj: fb: Polícia SR - Banskobystrický kraj)

„Podľa zistení z miesta nehody, 18-ročný vodič osobného auta Renault Laguna viedol vozidlo v smere od Príbeliec na obec Čebovce, kde na horizonte stúpania nedodržal bezpečnú vzdialenosť za vozidlom Nissan Navara idúcim pred ním, následkom čoho prednou časťou vozidla narazil do jeho zadnej časti," popisuje polícia s tým, že 71-ročný vodič, ktorý sedel za volantom Nissanu, následkom nárazu prešiel s vozidlom vpravo mimo cestu do jarku, narazil do protiľahlého svahu a s vozidlom ho späť odhodilo na cestu. Jeho vozidlo nakoniec zostalo prevrátené na streche.

Vozidlo Renault po zrážke prešlo do protismeru, mimo cesty, kde narazilo do stromu. Dychová skúška na alkohol u vodiča bola s negatívnym výsledkom. „Pri nehode sa ľahko zranil 18-ročný vodič Renaultu a jeho 17-ročná spolujazdkyňa. 71-ročný vodič napriek snahe záchranných zložiek nehodu neprežil," pokračuje polícia a dodáva, že vyšetrovanie tejto tragickej nehody si na mieste prevzal vyšetrovateľ z Veľkého Krtíša. V súvislosti s nehodou bolo začaté trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.