Seniori už nemusia ísť do domova, v štyroch mikroregiónoch sa o nich postarajú doma

Projekt, týkajúci sa služieb Agentúr integrovanej starostlivosti zatiaľ na Slovensku realizujú len v Banskobystrickom kraji.

Šéfredaktor - MY Novohrad

TORNAĽA. „Veľmi som spokojný s opatrovateľskou službou. Neviem si predstaviť, že by som mal žiť v domove dôchodcov. Deti aj vnukov mám, no pracujú, nemajú čas starať sa o mňa. Syn je zamestnaný v Bratislave, domov chodí len dvakrát za mesiac. No a takto je o mňa postarané. Mám veľmi šikovnú opatrovateľku Angeliku,“ povedal Tibor Horváth z Tornale.

“ Našim cieľom je, aby sme počas nasledujúcich štyroch rokov pokryli spomínanou službou 50 percent územia kraja. Je veľa ľudí, ktorí ju potrebujú, majú o ňu záujem, no zatiaľ nie je pre všetkých dostupná. Už dnes vieme zhruba o dvadsiatich mikroregiónoch, ktoré prejavili záujem. „ Ondrej Lunter

Bývalý učiteľ o pár dní oslávi 88 rokov a služby, ktoré už vyše mesiaca poskytuje tamojšia Agentúra integrovanej starostlivosti, si nevie vynachváliť.

Ani 70-ročný Pavel Vančo nešetrí chválami. Je rád, že jeseň života môže tráviť v domácom prostredí a má mu kto podať pomocnú ruku.

O dôchodcov je v ich domácom prostredí postarané vďaka unikátnemu projektu, ktorého realizácia prebieha v Banskobystrickom kraji (BBSK), ako jedinom na Slovensku.

Projekt sociálnej starostlivosti v takejto podobe doposiaľ v našej krajine realizovaný nebol.

Pomohli európske peniaze

Agentúra integrovanej starostlivosti prináša podľa slov župana Jána Luntera prielom v poskytovaní sociálnej starostlivosti na južnom Gemeri.

BBSK na jej vznik získal prostredníctvom iniciatívy Catching-Up Regions 1,2 milióna eur z európskych zdrojov.

Agentúra funguje od 2. mája tohto roka. Má 23 zamestnancov, z ktorých 11 je opatrovateliek, starajúcich sa o 19 klientov s rôznym stupňom odkázanosti.

Pochádzajú z Tornalie, Štrkovca, Riečky, Včeliniec, Ruminiec a Lenky.

Služby agentúry však môžu využívať seniori, žijúci v 15 obciach mikroregiónu.

„Ďalšími aktivitami, ktoré sa v rámci iniciatívy Catching-Up Regions realizovali, bola príprava projektovej dokumentácie na rekonštrukciu nevyužívaného objektu v obci Kráľ na Denný stacionár a projektová dokumentácia na výstavbu Zariadenia pre seniorov v obci Štrkovec, v hodnote 1,850 milióna eur. Na tieto projektové zámery boli podané žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov a v súčasnosti sa čaká na ich schválenie,“ doplnila Denisa Nincová, riaditeľka Odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK.

