Trio treťoligistov doma víťazne, Radzovce oslavovali na pôde najväčšieho rivala

Gólové hody videli diváci v Jesenskom, Opatovskej Novej Vsi, Haliči a Vo Vidinej. Vieme, ktorý zápas sa nedohral a prečo. Buzitka si poradila s Tisovcom, poltucet presných zásahov Tomášoviec

LUČENEC A OKOLIE / REGIÓNY. Futbalové súťaže sa postupne chýlia ku svojmu koncu. Víkendové (11.-12. 6.) slnečné počasie tak využili mnohí nadšenci najpopulárnejšej kolektívnej hry na svete k tomu, aby v predposledných kolách líg povzbudili svoje tímy.

Najvýraznejšie osobnosti sobotného duelu Lučenca s Podkonicami - gólman Jenčo (naľavo) a kanonier Mózer (zdroj: Róbert Rácz)

V tretej lige sa darilo triu najbližších mužstiev. Fiľakovské FTC, rimavskosobotský a lučenecký MŠK zaznamenali dôležité víťazstvá v záverečných bojoch o čo najlepšie umiestnenie v tabuľke. Zverencom kouča Šimkoviča sa podarilo zdolať silnú Bánovú, Turňovej družine zas dovtedajšieho tabuľkového suseda. Gemerčanom sa podaril malý zázrak.

Pred zápasom Lučenca s Podkonicami (zdroj: Róbert Rácz)

Napriek výraznému hráčskemu lazaretu ozbíjali o body druhé Rakytovce a s najväčšou pravdepodobnosťou si za výkony v jarnej časti TIPOS III. ligy Stred zabezpečili treťoligovú príslušnosť aj pre ďalšiu sezónu v novej tretej lige. Dolný Kubín oslavoval postup do druhej najvyššej súťaže po dueli s Kalinovom.

Hajnáčka zdolala Málinec (zdroj: Róbert Rácz)

Veľkú drámu ponúkol zápas Hajnáčky s Málincom. O víťazstve mančaftu Csabu Tótha rozhodol pár minút pred koncom svojim druhým gólom Dudek. Poltársky Sklotatran predohrával zápas v Banskej Štiavnici už uprostred týždňa.

Šláger kola s poriadnym nábojom a divácky atraktívnym futbalom ponúkol piatoligový súboj prvého s druhým. Na pôdu veľkokrtíšskeho Baníka pricestoval v sezóne ešte nezdolaný tím Radzoviec. Vieme, ako tento zápas dopadol a ktorý skúsený hráč rozhodol... V piatej lige sa darilo aj Buzitke a Tomášovciam, vrece s gólmi sa roztrhlo najmä v Jesenskom a v Opatovskej Novej Vsi.

Tím Radzoviec (zdroj: Róbert Rácz)

Nesmieme zabudnúť ani na finiš 6. ligy lučeneckého ObFZ. Aj v rámci tejto súťaže si diváci mohli vychutnať atraktívny šláger kola: Santrio Láza hostilo lídra z Ružinej. Gólové hody si nadšenci futbalu mohli vychutnať vo Vidinej s v Haliči. V druhej menovanej obci bol hlavným aktérom štvorgólový kanonier František Koristek. A prečo vlastne nedohrala Stará Halič?

Lučenec - Podkonice (zdroj: Róbert Rácz)

TIPOS III. liga Stred

Fiľakovo - Bánová 3:1 (2:0)

Góly: 3. Hornyák, 16. Lovyniuk, 69. Iboš - 76. Mráz

ŽK: 19. Knežević, 77. Páriš – 30. Zavadzan, 75. Konečný

DOMÁCI: Páriš - Balázs, A. Kurunci, K. Kurunci, Lovyniuk, Fajd (90. Kovanič), Knežević, Iboš (82. F. Botoš), Urbančok, Lavrík (87. N. Botoš), Hornyák

HOSTIA: Kosa - Gluvić, Konečný, Dusa, Zavadzan, Káčer, Ďurana, Labovský (84. Horecký), Mráz, Šoška, Junior Oliveira De Andrade (46. Bičan)

Ľubomír Šimkovič (tréner Fiľakova): Do zápasu sme vstúpili výborne, keď už v tretej minúte duelu sme išli do vedenia. Aj po góle sme boli naďalej aktívni, s dobrou medzihrou a zároveň pozorní v defenzíve. Súper si v prvom polčase nevytvoril šance, hrozil len po štandardných situáciách. Naopak, my sme ešte do polčasu po krásnej kombinácii skórovali a na prestávku sme odchádzali s dvojgólovým vedením. Vedeli sme, že súper do druhého dejstva vyrukuje s nátlakovou hrou. Bolo pre nás kľúčové prežiť úvodnú dvadsaťminútovku po zmene strán, kedy nás hostia dostali pod tlak.