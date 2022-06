Ako (ne)padnúť na hlavu v Budapešti

Alebo o tom, že brzdiť treba radšej vždy pravou, aj v Maďarsku.

Hrdinovia zájazdu do Budapešti, jeden neslávny v tom momente stál za hľadáčikom fotoaparátu. (Zdroj: Radovan Vojenčák)

LUČENEC/BUDAPEŠŤ. Cyklobusom z Lučenca do maďarského Verőce a odtiaľ na bicykli popri Dunaji až Budapešti iba za dva eurá? To by som musel byť padnutý na hlavu aby som túto ponuku nevyužil, som si povedal, keď som čítal aké atraktívne otvorenie cyklobusovej sezóny v Novohrade sa chystá. Že na konci výletu budem mať za sebou aj pád na hlavu reálny, som našťastie vtedy vôbec netušil.

Nakoniec to skončilo takmer nerozhodne, moja hlava vs. budapeštiansky asfalt 1:1 v riadnom hracom čase a po predĺžení predsa len o bod navyše získal asfalt za môj zlomený nos. Ale pekne poporiadku.

Predbehol som budík a dobehol Saganovca

V článku sa dočítate: V piatok šetrný systém, budík tak nemal šancu

Naháňanie Saganovca

Váhanie pri kompe

Maďarský Krumlov treba vidieť

pozor na tringelty

osudová chyba a let cez volant

treba ísť ďalej

dvaja muži cez palubu

dohra v nemocnici