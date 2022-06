Reduta chátra, jej plánovanú obnovu komplikuje výrazne zdražovanie

Rekonštrukcia vybehla zo 700-tisíc na dva milióny. Pre mesto by to bolo likvidačné.

JELŠAVA. Projekt rekonštrukcie historickej reduty Skalka v Jelšave, na ktorý samospráva získala finančné prostriedky z Nórskeho finančného mechanizmu, ohrozuje rast cien stavebných materiálov.

Náklady na realizáciu projektu sa podľa výsledkov verejného obstarávania predražili takmer trojnásobne.

Reduta Skalka v Jelšave. (zdroj: Branislav Caban/TASR)

Pre TASR to uviedol primátor mesta Milan Kolesár.

Verejné obstarávanie na dodávateľa stavby v rámci projektu rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky vyhlásilo mesto ešte koncom marca s predpokladanou hodnotou zákazky vo výške približne 700-tisíc eur.

Do súťaže sa zapojili dvaja uchádzači a podľa primátora predložili ponuky drahšie o takmer 1,3 milióna eur.

"Ak by to bol menší rozdiel, uvažovali by sme o jeho preúverovaní. Pokračovať v projekte, kde stavba vybehne zo 700-tisíc eur na dva milióny eur by ale bolo pre mesto likvidačné," skonštatoval Kolesár.

Samospráva plánuje verejné obstarávanie zopakovať a verí, že sa nájdu firmy, ktoré by rekonštrukciu vedeli zrealizovať lacnejšie.

"Inak budeme musieť prijať rozhodnutie, či v projekte pokračovať alebo od zmluvy odstúpiť, pretože za súčasných cenových podmienok je to nerealizovateľné," poznamenal primátor.

Na rekonštrukciu reduty Skalka získalo mesto Jelšava z nórskych fondov jeden milión eur.

V národnej kultúrnej pamiatke by mal vďaka projektu vzniknúť multikultúrny priestor pre mládež zameraný na inklúziu marginalizovanej rómskej komunity.

Centrum by malo slúžiť nielen obyvateľom mesta, ale aj okolitým obciam z mikroregiónu Magnezit.

Historická reduta Skalka bola postavená v 19. storočí a slúžila ako mestský hotel s hostincom.

Budova je v súčasnosti v zlom technickom stave a jej priestory sú už niekoľko rokov nevyužívané.