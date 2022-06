Horský záchranár: Premotivovaní rodičia „hecujú“ deti a zrazu je problém

Ľudia záchranárov volajú aj k plašeniu medveďa, ten medzitým odíde.

NÍZKE TATRY. S blížiacou sa letnou turistickou sezónou sa zvyšuje počet ľudí, ktorých kroky smerujú do hôr.

Mnohí z nich ale pohyb v teréne podceňujú a zamestnávajú horských záchranárov.

Peter Zingor z Horskej záchrannej služby Nízke Tatry upozorňuje na mnohé riziká. Ľuďom radí, aby si trasy dobre plánovali a pozorne sledovali vývoj počasia.

V rozhovore spomenul aj konkrétne prípady, kedy ľudia hazardovali so svojím zdravím a životom.

Poznamenal tiež, že aj bežný úraz môže spôsobiť problém.

Máme pred sebou letnú turistickú sezónu. Skúsme sa ale obzrieť spätne za tou zimnou. Aká bola?

Nízke Tatry majú špecifický charakter. Zásahy prevládajú v zime aj kvôli tomu, že vykonávame záchrannú činnosť na lyžiarskych tratiach. Lyžiarskych úrazov sme evidovali viac ako osemsto, čiže sa vraciame k číslam spred pandémie. V horskom teréne sme zasahovali približne štyridsaťkrát. Aktivita ľudí v horách bola vysoká. Momentálne sa nachádzame v medziobdobí, čiže aj výjazdov je menej. Najviac práce máme v zime a v lete, menej na jar a na jeseň. Od polovice júna sa začína sezóna, ľudia budú tráviť dovolenky na horách. So zvýšenou návštevnosťou sa zvyšuje aj počet zásahov.

Počas obdobia pandémie chodili ľudia vo zvýšenej miere do prírody. Pocítili ste to aj vy?

Na základe zásahov to nevieme veľmi rozlíšiť. Keďže zjazdovky boli zavreté, automaticky pribudlo skialpinistov. Stále však do hôr prichádzajú noví ľudia a často menej skúsení. To však neznamená, že dlhoročnému turistovi sa nemôže nič stať. Akurát je lepšie pripravený, dôkladnejšie premýšľa o pohybe v teréne, čím sa vystavuje menšiemu riziku zablúdenia či úrazu.

Čo ľudia najviac podceňujú pri návšteve hôr?

Je to stále tá istá pesnička a hovoríme o nej roky. Podstatné je, predovšetkým, plánovanie túry vzhľadom na počasie, ročné obdobie, schopností a kondíciu. Všetko je nutné zvažovať. Tiež je dôležité, či idem sám alebo nás je viac, či dáme niekomu vedieť, kde sme alebo ideme naslepo bez toho, aby sme aspoň najbližším povedali o našom pohybe. V tomto smere dávam do pozornosti aplikáciu Horská záchranná služba.

Povedzte nám niečo viac o tejto novinke, ktorá je u nás približne dva roky.

Pomocou aplikácie si vieme privolať pomoc horských záchranárov aj v prípade slabého mobilného signálu, a to aj s lokalizáciou postihnutého. Taktiež obsahuje knihu vychádzok a túr. Zadáte, kam ste šli, kedy sa plánujete vrátiť a podobne. Ak sa z túry do plánovaného času návratu nevrátite, naše operačné stredisko začne vyšetrovať, či je všetko v poriadku. Turistovi voláme alebo posielame správy. Ak sa neozýva, je to pre nás indikácia na zahájenie zásahu, čiže ideme po ňom pátrať. V apke nájdete aj varovania a výstrahy na každý deň, prípadné odporúčania. Súčasťou sú aj základné princípy prvej pomoci, najmä pri bezvedomí, úrazoch, krvácaní alebo podchladení. Aplikáciu si stiahnete do mobilu a prihlásite sa. Je to jednoduché.

Uchytila sa u návštevníkov hôr?

Máme spätnú väzbu, že ju používa dosť ľudí. Rozhodne ju odporúčam každému.

