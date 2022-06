Starohaličania ožili po polčase, treťoligové derby ovládli domáci

Kanonier z Kokavy nad Rimavicou strelil päť gólov za polhodinu, mohol aj viac. Mýtňanský ostrostrelec zas exceloval po polčase. Radzovce zvládli súťaž bez jedinej prehry.

Čítajte už teraz, alebo v aktuálnom vydaní týždenníka MY Novohradské noviny - v predaji od utorka 21. júna 2022.

LUČENEC A OKOLIE / REGIÓNY. Tretí júnový víkend (18.-19. 6.) so sebou priniesol záverečnú porciu futbalových konfrontácií. Tri súťaže (3., 4. a 5. liga) dospeli do svojho konca, 6. liga v pôsobnosti lučeneckého ObFZ má pred sebou ešte jedno (posledné) kolo.

Článok pokračuje pod video reklamou

Derniéra TIPOS III. ligy Stred sa niesla v znamení jedného derby. Fanúšikom futbalu ho ponúkol duel medzi Kalinovom a fiľakovským FTC. Lučenec cestoval na pôdu Kováčovej, o osude tohto (priemerného) zápasu napokon rozhodla šťastná náhoda. Gemerčania zakopli na ihrisku outsidera, (pol)sezónny cieľ však napriek tomu splnili.

Skúsený Michal Nosáľ sa v drese Ružinej teší z titulu majstra v ročníku 2021/22 (zdroj: FB Michala Nosáľa)

Vo štvrtej lige si tabuľkové prvenstvo potvrdil favorit z Banskej Štiavnice. Napínavý zápas videli diváci v Málinci. Domácej Jednote sa nepodarilo oplatiť Príbelciam jesennú prehru, hoci šance na to mali. Poltár po bezgólovom polčase napokon podľahol súperovi spod Pustého hradu.

Majstrovské oslavy Ružinej (zdroj: FB archív M. Nosáľa)

Predčasné majstrovské oslavy (so všetkým, čo k tomu patrí) si mohli hráči so svojimi priaznivcami vychutnať v Ružinej. Baníci sa po remízovom polčase poriadne rozostrieľali, skvelú formu víťaza 6. ligy ObFZ Lučenec si v po zmene strán "zlízla" Halič.

Majstrovské oslavy Ružinej (zdroj: FB archív M. Nosáľa)

Čuch na góly aj v predposlednom kole potvrdili dvaja excelentní kanonieri. František Koristek (Mýtna) sa "utrhol z reťaze" po zmene strán, Mária Sendreia zastavil po piatich góloch v priebehu 32 minút nízky počet hráčov súpera na hracej ploche. Ktovie, na akom čísle by sa jeho gólový účet zastavil, keby...?

TIPOS III. liga Stred (28. kolo)

Kováčová - Lučenec 0:1 (0:1)

Góly: 5. Bariak (vl. gól)

ŽK: 83. Bariak

DOMÁCI: Vaník - Giertl, Turák, J. Slovák, Bariak, Mojžiš, Šanta (75. Žilinec), Fejerčák (87. Plavec), V. Slovák, Psársky (81. Majerčík), Hámorník (69. Barta)

HOSTIA: Jenčo - Kajtor, Kotora, Hulec (74. Budáč), Ufrla (74. Kamenský), Tchania, Tannhauser, Suja (74. Oláh), Mózer, Pipíška (74. Mijušković), Očenáš

Partia najlepšieho spomedzi kvarteta regionálnych treťoligistov v sezóne 2021/22 - Lučenec (zdroj: FB MŠK Novohrad Lučenec)

ĎALEJ SA DOČÍTATE: hodnotenia trénerov Lučenca, Fiľakova a Rim. Soboty

ako to vyzeralo na Málinci?

kto nedohral zápas 6. ligy ObFZ Lučenec

plus komentáre všetkých duelov lučeneckého ObFZ

Marcel Turňa (tréner Lučenca): Diváci videli v závere sezóny priemerné treťoligové stretnutie s minimom šancí na obidvoch stranách. To bolo navyše podčiarknuté aj veľmi teplým letným počasím. Proste, nebol to žiadny okulahodiaci futbal. Našim cieľom bolo v tomto zápase zvíťaziť, brať tri body a potvrdiť dobrú formu na ihriskách súperov v jarných odvetách. To sa nám aj podarilo, s týmto sme teda spokojní. Hneď v piatej minúte sa nám podarilo ujať vedenia. Peknú kolmú akciu a Mózerovu prudkú kolmú prihrávku si zrazil do vlastnej siete domáci obranca.