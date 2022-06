Fiľakovo bude mať o dvoch poslancov menej

Dôvodom je pokles počtu obyvateľov mesta od predchádzajúcich komunálnych volieb.

FIĽAKOVO. Mesto Fiľakovo v okrese Lučenec bude mať v nadchádzajúcom volebnom období o dvoch poslancov menej. Dôvodom je pokles počtu obyvateľov mesta od predchádzajúcich komunálnych volieb. O znížení počtu poslancov rozhodlo vo štvrtok mestské zastupiteľstvo (MsZ). TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.

MsZ vo Fiľakove má v súčasnosti 15 poslancov, v nadchádzajúcom volebnom období sa ich počet zníži na 13. Zachované ostanú tri volebné obvody, no kým doposiaľ mal každý volebný obvod v poslaneckom zbore rovnaké zastúpenie, a to piatich poslancov, v jesenných komunálnych voľbách si budú obyvatelia druhého a tretieho volebného obvodu voliť o jedného poslanca menej. Počet poslancov za prvý volebný obvod ostane nezmenený.

Dôvodom zníženia počtu mestských poslancov vo Fiľakove je pokles počtu obyvateľov mesta od komunálnych volieb, ktoré sa konali v roku 2018. K 31. decembru 2021 malo Fiľakovo 9861 obyvateľov a podľa zákona o obecnom zriadení tak môže mať 11 až 13 poslancov. V prípade samospráv s 10.001 až 20.000 obyvateľmi môže poslanecký zbor tvoriť 13 až 19 poslancov.

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň sa začala 10. júna a skončí sa 48 hodín predo dňom konania volieb.