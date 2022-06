Atentát, ktorý zlikvidoval architekta konečného riešenia židovskej otázky má už 80 rokov

Nečakane súvisí aj s Novohradom.

LUČENEC/PRAHA. „Nikdy se nevzdáme!“ Túto vetu kričali 18. júna 1942 parašutisti v Prahe, v krypte pravoslávneho kostola sv. Cyrila a Metoda v Resslovej ulici, keď ich stonásobná presila esesákov a príslušníkov gestapa vyzývala, aby vyšli von, lebo únik nebol možný. Nevzdali sa, poslednú guľku si nechali pre seba a aj táto ich osobná obeť ukazuje, aký silný bol ich vzťah Československu, za obnovu ktorého bojovali a zahynuli. Tohto roku si pripomenuli priamo na mieste udalosti a v jej okolí už 80. výročie udalosti. Úctu padlím vzdali okrem iných aj príslušníci slovenskej armády, išlo totiž o udalosť so silnou slovenskou účasťou.

Na prvý pohľad vzdialené udalosti nielen v čase aj priestore majú krehké spojivo s regiónom Novohrad. Jeden z tých čo zahynuli v krypte sa osobne poznal s významným občanom Lučenca. Okolnosti a súvislosti tejto udalosti objasnila Veronika Homolová Tóthova, autorka knihy Mama milovala Gabčíka.

„27.mája 1942 vykonali Jozef Gabčík a Jan Kubiš vojenskú operáciu – atentát na Zastupujúceho ríšskeho protektora, Reinharda Heydricha. Bol to najväčší odbojový čin 2. svetovej vojny. Nikomu inému sa nepodarilo zasiahnuť nacistov na takom vysokom a citlivom mieste," uviedla.

Heydrich bol číslo tri v ich hierarchii – hneď za Hitlerom a Himmlerom. Ten si po jeho smrti do denníka zapísal „ Strata Heydricha je pre nás nenahraditeľná.“ Heydrich bol totiž okrem iného aj tzv. architektom konečného riešenia židovskej otázky.

„Okrem Gabčíka a Kubiša, ktorí tvorili výsadok Anthropoid však do protektorátu londýnska exilová vláda vyslala aj ďalších agentov. Celkovo ich v čase atentátu bolo v Prahe osem. Boli to Adolf Opálka a Karel Čurda z výsadku s krycím názvom OUT DITANCE, Jan Hrubý a Josef Bublík z BIOSCOPu, Jaroslav Švarc z výsadku TIN a Josef Valčík zo SILVER A," pokračovala autorka knihy o tejto udalosti.

Každá z týchto skupín mala svoje úlohy – ANTHROPOID likvidáciu Heydricha, OUT DISTANCE sabotáže a spoluprácu s miestnym odbojom, BIOSCOP mala vykonať sabotáže v továrňach a na železničných tratiach , TIN atentát na kolaboranta s nacizmom, ministra školstva Emanuela Moravca a SILVER A zasa zabezpečiť rádiové spojenie s Londýnom pomocou vysielačky LIBUŠE.

„Sedem z týchto ôsmich parašutistov našlo po atentáte úkryt v pravoslávnom chráme. Ten ôsmy, ktorý s nimi v úkryte nebol, ich zradil. Bol to rotný Karel Čurda. Príbeh siedmych hrdinských parašutistov má aj linku, ktorá ho spája s Lučencom," podhalila Homolová Tóthová.

Lučenčan spoznal českého parašutistu v Budapešti

Dôkaz toho, že ako dokáže vojna zamotať klbá ľudských osudov a dať dokopy tých čo by sa nikdy nemali šancu spoznať je aj nasledujúce rozprávanie.

„Lučenčan Juraj Fischer bol ako mládenec na skusoch v Čechách. Jeho otec, Tomáš Fischer, spoluvlastník hotela a obchodu s rozličným tovarom chcel, aby sa jeho syn priučil obchodníckemu remeslu niekde, kde nemá žiadne väzby a prípadné úľavy. Bolo to v roku 1939, čiže po pár mesiacoch došlo k rozdeleniu Československa," rozpovedala spisovateľka, ktorá príbeh Juraja Fishera spoznala pri písaní inej knihy - Mengeleho dievča.

Juraj Fischer (zdroj: z archívu Veroniky Homolovej Tóthovej)

Juraj Fischer sa z novovzniknutého protektorátu musel vrátiť domov, do Lučenca, ktorý už vtedy niekoľko mesiacov patril Maďarsku. V Protektoráte sa ale stihol zoznámiť s mladými mužmi, ktorí boli odhodlaní ísť bojovať proti nacizmu. Boli pripravení ilegálne prekročiť hranice a v zahraničí sa prihlásiť do armády.

„Aby neohrozili svoje rodiny, dohodli sa s Jurajom, že listy pre nich budú posielať na adresu hotela Fischerovcov alebo do ich obchodu v Lučenci. Juraj list schová do nejakého ponukového listu, či katalógu a pošle do Protektorátu rodine mladého muža," pokračovala Homolová Tóthová.

Fungovalo to bez problémov niekoľko mesiacov. Až kým raz jeden z tých vojakov neposlal miesto listu v obálke pohľadnicu, na ktorej bola karikatúra ako Európa kope do zadnice Hitlera.

Okolo tretej v noci u Fischerovcov zazvonil telefón, ktorý varoval Jurajovho otca, že syna musí schovať, lebo si pre neho onedlho prídu, pretože už dlhšie sledovali podozrivé poštové zásielky a pohľadnica bola poslednou kvapkou.

„Juraj si narýchlo zbalil do ruksaku pár potrebných vecí, utekal na stanicu a vlakom odišiel do Budapešti. O hodinu na to ho doma hľadala maďarská tajná polícia, ale jeho otec im oznámil, že syna už pár dní nevidel a nevie, kde sa zdržiava."

Juraj Fischer na stanici v Pešti rýchlo pochopil, že dostať sa na ďalší vlak, ktorý by ho priblížil jeho cieľu vo Francúzsku, bude nemožné. Stanica bola plná uniformovaných aj tajných policajtov, ktorí veľmi prísne kontrolovali povolenia potrebné na cestu.

„Na stanici však zachytil češtinu a zistil, že sa tak rozprávajú dvaja mladíci asi v jeho veku. Vysvitlo, že sú v Budapešti už druhýkrát, prvýkrát ich chytili a vrátili do Protektorátu, ale teraz to majú lepšie vymyslené a ponúkli Jurajovi, nech sa k nim pridá. Ten rád súhlasil. Jedným z tých dvoch Čechov bol Jan Hrubý, budúci parašutista," objasnila okolnosti za akých sa spoznali dvaja utečenci.

Trojici sa podarilo dostať na vlak do Juhoslávie a odtiaľ cez Grécko, Turecko a Bejrút pricestovali do Francúzska. Pobudli tam asi mesiac, zapojili sa aj do bojov o Francúzsko, ale keďže Nemci postupovali rýchlo, museli byť evakuovaní do Veľkej Británie.

Jan Hrubý (zdroj: z archívu Veroniky Homolovej Tóthovej)

„Tam sa Jan Hrubý dostal k špeciálnemu výsadkárskemu výcviku a Juraj Fischer bol zasa cvičený ako veliteľ tanku. Ich cesty sa definitívne rozdelili, ale pán Fischer na usmievavého Jana nikdy nezabudol. Pamätal si ho presne tak ako ho aj vyfotili na anglický plagát, ktorý mal Britom priblížiť československé exilové vojsko. Hrdého, odhodlaného, so širokým úsmevom a dobrými očami," pokračovala Homolová Tóthová.

V protektoráte, atentát ktorý mal obrovský význam

Jan Hrubý bol spolu s ďalšími dvomi parašutistami vysadený v Protektoráte 28.apríla 1942. Do atentátu na Heydricha zostával mesiac a do posledného boja parašutistov len päťdesiat jeden dní. Atentát bol úspešný, Heydrich na následky zranení umiera.

„Napriek tomu, že nacisti vyvinuli extrémne úsilie, aby chytili atentátnikov Gabčíka a Kubiša, vypísali aj obrovskú odmenu 10 miliónov ríšskych mariek, nedostali sa k žiadnej relevantnej informácii. Nikto z tých takmer tristo ľudí, ktorí parašutistov pomáhali, ich nezradil, aj keď nacisti sľubovali pre tých, ktorí tak urobia, beztrestnosť," pripomenula spisovateľka.

Ako sme už spomínalo nakoniec ich však zradil vlastný spolubojovník Karel Čurda, ktorý zostal sám, odrezaný od nich a od informácií a jeho matka ho najmä po beštiálnom vyhladzovacom zásahu proti Lidiciam prosila, aby úradom oznámil, čo vie. Ten tlak nevydržal a prišiel na pražské gestapo. Na základe poskytnutých informácii nastal útok na úkryt siedmych parašutistov, ktorí sa skrývali v pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda, to je však už známa história.

„Význam atentátu na Heydricha bol pre Československo obrovský. Spojencom sme ukázali, že aj u nás sú ľudia odhodlaní postaviť sa nacizmus a organizovať významný odboj. A práve preto Veľká Británia a Francúzsko odvolali svoj podpis pod Mníchovskou dohodou, čím sa stala neplatnou a Československo sa vďaka tomu po vojne mohlo obnoviť v jeho pôvodných hraniciach (okrem Podkarpatskej Rusi, ktorá pripadla Sovietskemu zväzu). Takže atentát mal veľký význam aj pre Lučenec a Lučenčanov," premostila na záver Veronika Homolová Tóthová s tým, že vďaka nemu sa mesto opäť stalo súčasťou Československa a po roku 1993 Slovenska.