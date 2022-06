Splnenie vianočného sľubu insitnému maliarovi prišlo na prahu leta

Miroslav Slíž - klient ZSS Harmónia sa dočkal samostatnej výstavy, ktorú mu sľúbil Lukáš Pelč.

LUČENEC. Vianočné sľuby sa môžu plniť aj na prahu letných prázdnin. Tento padol počas minulých Vianoc po natáčaní vianočného videa herca Lukáša Pelča. Stalo sa to nakoniec aj vďaka prvej spolupráci dvoch inštitúcií Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Konkrétne ZSS Harmónia v Lučenci a Novohradského múzea a galérie (NMG) v Lučenci. Výsledkom je výstava Nové stretnutia insitného maliara, ktorý aj vďaka maľovaniu získava opätovnú radosť zo života. Jej vernisáž sa konala vo štvrtok 29. júna.

Vianočný dar s letnou dohodou

„Pán Miroslav Slíž je klientom v ZSS Harmónia v Lučenci a možno si spomeniete na jeho príbeh z Vianoc 2021. Spoznal som ho pri natáčaní Vianočnej kapustnice a daroval mi vtedy obraz ktorý namaľoval. Maľovaním trávi svoj voľný čas a rozhodol som sa ho v tejto aktivite podporiť a tak som mu na Vianoce daroval plátna, farby, štetce a sľúbil som mu, že splním jeho vianočné prianie: Mať svoju prvú výstavu obrazov," uviedol Lukáš Pelč na sociálnej sieti s tým,že následná dohoda bola že do júna 2022 pán Miroslav namaľuje nové obrazy a vernisáž mu zorganizujú spolu so zamestnancami zariadenia sociálnych služieb.

„Počas roka 2022 sme v NMG sprístupnili niekoľko pop-up výstav v našich priestoroch, ktorých cieľom je prezentovať verejnosti krátkodobé výstavy. Počas nadchádzajúcej Pop-up výstavy nadviažeme po prvýkrát spoluprácu s inštitúciou BBSK - Zariadením sociálnych služieb Harmónia v Lučenci," uviedla k spolupráci Zástupkyňa riaditeľky NMG Diana Lajzová.

Záľuba z mladosti ceta k nájdeniu radosti zo života

Miroslav Slíž sa narodil v roku 1962 v Smoleniciach. Pochádza zo Serede, posledné roky strávil v Kremnici, kde bol zaradený do skupiny ľudí bez domova. V súčasnosti je prijímateľom Zariadenia sociálnych služieb Harmónia v Lučenci.

„Život v zariadení považuje za zmenu spôsobu života. Individuálnym prístupom a vhodnými metódami sociálnej prace sa zamestnancom podarilo podporiť jeho vôľu niečo zmeniť vo svojom živote k lepšiemu, i keď uvedené zmeny neboli vždy jednoduché. Jeho veľkou záľubou z mladosti bolo kreslenie a maľovanie obrazov, ktoré sa mu s podporou pracovníkov zariadenia podarilo obnoviť a rozvinúť v poslednom období," prezradila riaditľka ZSS Harmónia Estera Rózsárová.

Do svojej záľuby vkladá ich klient svoje momentálne prežívanie, ktoré sám charakterizuje nasledovne: „...krajiny a ľudia v nich sú odrazom mojej duše a verím, že v každom obraze kúsok zo mňa ostane.“

„Našiel si svoj vlastný spôsob vyjadrenia, ktorý ho uspokojuje. Najdôležitejšie pre neho ostávajú pocity radosti, prostredníctvom ktorých jeho cesta pokračuje novým a jasným smerom. O tom svedčí aj jeho živá, jasná farebnosť," dodala riaditeľka ZSS. Počas vernisáže poodhalila aj čo sa skrýva za názvom výstavy.

Nové stretnutie by sa mohlo stať tradičným

„Myšlienka nového stretnutia nášho zariadenia s verejnosťou je pre nás veľmi dôležitá a veľmi si ju vážime, lebo je to prvýkrát čo sa máme možnosť dostať sa k nej bližšie prostredníctvom tvorby človeka, v ktorej je vidieť radosť zo života. Že maľuje je zásluha aj kolegyne Moniky Gálusovej, ktorá ho od začiatku motivuje," dodala s tým, že snáď sa takéto stretnutia budú opakovať a stanú sa tradičnými.

Samotný maliar sa vyjadril, že svojimi obrazmi hlavneodbúrava stres. Jeho život bol väčšinou tulácky a maľuje z radosti.

„Farby mám rád, ale nie na sebe. Keď už došli plátna maľoval som na všeličo aj na kusy vyradeného starého nábytku. Najradšej však maľujem to čo nie je na výstave prezentované, to by asi prijal málokto. Nemyslím žiadnu erotiku ale zaujímajú ma veci abstraktné až sureálne. Stromom maľujem oči a namiesto konárov im dávam napríklad skrvavené ruky," povedal Slíž, ktorý sa inšpiruje reálnymi fotografiami, spája ich, ale dáva im iné farby a tak vytvára originálne diela.

„Mám nesmiernu radosť, že sa nám dnes podarilo zrealizovať vernisáž. Je ukážkou krásnej spolupráce inštitúcií, ktoré zriaďuje BBSK. Ďakujem pani riaditeľkám, ale aj všetkým zamestnancom, že sme spoločne urobili pekné podujatie, ktorého posolstvom je poukázať na to, že sú medzi nami aj ľudia, ktorí dokázali svoj život “reštartovať”," zakončil Lukáš Pelč po vernisáži výstavy, ktorá by mala byť v priestoroch NMG pravdepodobne po dobu prvých dvoch prázdninových týždňov.