Školstvu môže efektívne zosieťovanie priniesť potrebné výsledky pre lepšiu budúcnosť

Spojená škola v Poltári chystá vďaka spolupráci s ďalšími subjektmi viacero zmien.

POLTÁR. Spojená škola Poltár a Regionálne centrum kariéry Poltár (RCK) zorganizovali 23. júna 2022 stretnutie so zamestnávateľmi, výchovnými a kariérovými poradcami, zástupcami základných škôl, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a komunitných centier s cieľom vytvoriť efektívne fungujúcu sieť.

„Kľúčová je spolupráca na všetkých úrovniach. Je pre nás dôležité ľudí pracujúcich v školstve a v sociálnej sfére prepájať so zamestnávateľmi, úradmi práce a ďalšími inštitúciami. Jednou z aktivít je organizovanie spoločných stretnutí za účelom nadviazania spolupráce a propagácie škôl, ich odborov, učební, dielní a rôznych ich aktivít či projektov, do ktorých sú školy zapojené,“ uviedla Erika Ferenczová, kariérna konzultantka RCK.

Stretnutie sa udialo v Spojenej škole Poltár, ktorá je ako jedna z mála zameraná na poľnohospodárstvo – farmárstvo, sklárstvo, potravinárstvo a lesnú výrobu. Účastníci boli z okresov Poltár, Lučenec, Brezno, Revúca a Krupina, aby spolupráca mohla prebiehať nielen na okresnej, ale aj krajskej úrovni, a aby sa mohli informácie dostať aj ku žiakom a rodičom.

„Niektoré okresy v BB kraji patria medzi najmenej rozvinuté a veľa mladých odchádza. Najmä južné okresy žili v poľnohospodárskej krajine, ľudia pracovali na poliach a v družstvách, čo už akosi prestalo byť atraktívne. Naším cieľom je ukázať mládeži, že sa v rôznych odvetviach kombinujú moderné technológie s tradičnými pracovnými postupmi," dodala Ferenczová.

Zapojenie do projektu má priniesť veľké zmeny

Spojená škola Poltár ako jedna z 12 stredných odborných škôl v rámci BBSK je pilotne zapojená do iniciatívy Catching-Up Regions (CuRI) na podporu dobiehajúcich regiónov na podporu ich rastu a inovácií, odstránenie prekážok pre lepšie využívanie európskych fondov a na zvýšenie prínosu investícií. Na Slovensku sa realizuje vďaka spolupráci Európskej komisie, Svetovej banky, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácii SR a príslušného samosprávneho kraja.

„V rámci projektu Catching-Up Regions chceme vybudovať moderné Celoživotné centrum vzdelávania v spolupráci so sociálnym podnikom v Rovňanoch, ako aj biologické laboratórium, aby sme tam mohli vzdelávať žiakov,“ uviedol Dušan Zdechovan, riaditeľ Spojenej školy Poltár.

Súčasťou druhého projektového zámeru Moderné poľnohospodárstvo - spracovanie poľnohospodárskych produktov, je vybudovanie veľkokapacitného skleníka na pestovanie zeleniny s celoročnou produkciou, vybudovanie či revitalizácia ovocného sadu, kde zatiaľ z 1500 stromov revitalizovali okolo 800 stromov.

“Chceme sa venovať spracovaniu ovocia sušením a destiláciou, takisto aj spracovaniu mlieka a výrobe mliečnych produktov. Pre účely skleníka sme tam urobili hydrogeologické vrty, z ktorých by sme mali mať vodu bezplatne a umelo ňou celoročne zavlažovať,“ dodal Zdechovan.

Ďalší projektový zámer je zriadenie prevádzky s modernou technológiou za účelom recyklácie vedľajších produktov rastlinnej výroby – seno, slama a i., zaviesť systém triedenia, prípravy a recyklácie biologického odpadu. „Chceli by sme vyrábať pelety na vykurovanie školy či skleníka, čo bude v súčasnom období veľmi aktuálne."

Chcú vzkriesiť aj sklárstvo

Posledným zámerom je revitalizácia a modernizácia sklárskej výroby, ktorá sa aj postupne realizuje z prostriedkov firmy Sonne Crystal. Zároveň už má prvých produktívnych žiakov zapojených do duálneho vzdelávania.

V školskej budove plánujú vytvoriť centrum vzdelávania pre sklárov s kompletným vybavením, brusičskými dielňami, chemickým laboratóriom, vypaľovacou pecou, maliarskou dielňou, ventiláciou, s odpadovým a vodovodným zariadením. Bez prepojenia tejto školy so základnými školami a s firmami však fungovanie podľa riaditeľa SŠ v Poltári nebude možné. Ich spoločný cieľ s Regionálnym centrom kariéry je snaha všetko to prepojiť tak, aby následne poskytli ľuďom prácu a zvýšili zamestnanosť. V súčasnom období žiaci, ktorí pracujú v sklárskom priemysle, už majú do budúcnosti zabezpečené pracovné miesta.

„Len s jednou vecou je problém, že je strašne malý záujem o poľnohospodárstvo, lesníctvo, potravinárstvo a sklárstvo. Našou úlohou teda je, aby sme teda tento región oživili a udržali živý a aby sme budúcu generáciu, ktorá nám vyrastie v tomto aj iných regiónoch, vychovávali a vzdelávali v týchto našich odboroch a hlavne ju vedeli zamestnať. Našou úlohou je zabezpečiť si svojich nástupcov,“ pripomenul Zdechovan.

Prišli aj poľnohospodári z Horehronia

Stretnutia v Poltári sa zúčastnili aj zástupcovia Poľnohospodárskeho družstva Ďumbier a Breznianskej mliekarne, ktorí plánujú s touto školou spoluprácu v rámci praktického vyučovania a zapojenie do systému duálneho vzdelávania. Zaoberajú sa rastlinnou a živočíšnou výrobou, a v posledných štyroch rokoch vybudovali najväčšiu malú mliekareň na Slovensku. Chcú pokračovať v tradícii tým, že vyrábajú zdravé čerstvé mliečne výrobky bez akýchkoľvek chemických konzervantov.

„Veľmi nám chýbajú ľudia v stavebníctve, poľnohospodárstve alebo remeslách, ktoré sa niekedy robili. Ľudia sa do nich neženú. Stav je ozaj vážny, potravinová sebestačnosť Slovenska je na úrovni 37% v globále. V niektorých potravinách máme 100% sebestačnosť, no v prípade ovocia, zeleniny, mäsa sa hýbeme na 20-30%. Takže je najvyšší čas, aby sme tých ľudí do poľnohospodárstva pritiahli a najmä aby nás štát podporil, keďže také prevádzky ako sme aj my, kde sa vyrába tradične ručnou prácou, samozrejme nedokážu konkurovať veľkým spracovateľským závodom,“ uviedol Peter Lukáč, riaditeľ Poľnohospodárskeho družstva Ďumbier.

V apríli tohto roku rozbehlo družstvo spoluprácu s Banskobystrickým samosprávnym krajom – ako zriaďovateľ má v pôsobnosti školské jedálne a zariadenia sociálnych služieb, do ktorých už priamo dodávajú mliečne výrobky. Výsledkom sú nielen zdravé a lokálne potraviny na stoloch školákov či klientov zariadení, ale aj podpora lokálnej ekonomiky a zamestnávania znevýhodnených.

„Pevne veríme, že gro týchto výrobkov bude umiestnené pre rozvoj a udržanie daného regiónu, aby nedochádzalo k odlivu ľudí. Takže ak sa odporučia deti, ktoré bude baviť či už prvovýroba alebo spracovateľstvo, my privítame akúkoľvek spoluprácu a vychovanie si novej generácie poľnohospodárov,“ dodal Lukáč.

Cukrári môžu praxovať v blízkosti bydliska

Spojená škola Poltár nadviazala spoluprácu aj s pekárňou PENAM v Lučenci, plánujú zaradiť žiakov v odbore cukrár do systému duálneho vzdelávania.

„Výhodné je to pre žiakov z okolia Lučenca, ktorí by nemuseli dochádzať a mohli by vykonávať prax v PENAM-e. Máme naznačenú spoluprácu aj s inými firmami, napr. Poľnohospodárske družstvo v Poltári, Mestské lesy Lučenec, Lesy Mesta Brezno. S RCKplánujeme osloviť aj ďalšie spoločnosti. Vieme si predstaviť spoluprácu so všetkými okolitými okresmi, máme ubytovacie kapacity – internát pre približne 60 žiakov, vieme zabezpečiť stravovanie či športovú činnosť pre všetkých žiakov,“ upresnil riaditeľ školy.

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) na tomto stretnutí zastupovala Andrea Baníková, poslankyňa za okres Poltár.

„Pre BBSK je vzdelávanie a udržanie dostupného školstva pre všetkých žiakov v kraji rozhodujúce. Našim cieľom je podporiť práve rozvoj duálneho vzdelávania a týchto odborov, pretože prirodzene a historicky oblasť južného Slovenska vždy bola potravinárskou a poľnohospodárskou. Preto BBSK kladie veľký dôraz na zachovanie Spojenej školy v Poltári, aby bola pre žiakov atraktívna a mala im čo ponúknuť," povdala poslankyňa s tým, že v tomto volebnom období sa kraju podarilo vytvoriť aj sociálny podnik v Rovňanoch, ktorý úzko spolupracuje so školou a bude poskytovať základy pre vzdelávanie žiakov v ovocinárstve, poľnohospodárstve alebo aj v malej drevovýrobe, ktorá je plánovaná v súvislosti s vybudovaním novej haly.

„Okres Poltár a jeho história je významne spojená so sklárstvom a škola je práve takou základňou pre to, aby sa to sklárstvo rozšírilo a rozvíjalo, aby sa zachovávala tradícia a aby fungovalo aj duálne vzdelávanie,“ dodala Baníková.

Okrem prezentácie Spojenej školy v Poltári a firiem s ňou spolupracujúcich, si účastníci stretnutia mohli prezrieť učebne a dielne školy, takisto dielne firmy Sonne Crystal na výrobu skla, brúsenie skla a dielňu na maľovanie skla v Zlatne.