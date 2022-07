Majstrovské zavŕšenie sezóny v podaní karatistov Miyagi klubu

Šestica mladých Lučenčanov si z M-SR odviezla päť medailí. "Všetci obstáli nad očakávania," zhodujú sa skúsení tréneri.

KOŠICE. Druhá júnová sobota sa niesla v znamení prívlastku majstrovská. Metropola východného Slovenska sa stala dejiskom republikového šampionátu v karate. Vrcholu tohoročnej sezóny sa zúčastnila aj výprava karatistov z centra Novohradu. Poltucet bojovníkov v kimonách sprevádzala dvojica skúsených trénerov KK Miyagi Rudolf Penthor a Ján Gašperík.

Na M-SR v Košiciach sa zišla elita slovenského karate. Nechýbali medzi ňou ani bojovníci z KK Miyagi (zdroj: archív KK Miyagi / Ján Gašperík)

Zaslúžená účasť medzi slovenskou elitou

Majstrovstvá Slovenska sú z hľadiska karate každoročne vrcholným podujatím sezóny v tomto športe. Prepracovať sa medzi elitu nie je jednoduché, pretekári nezískajú miestenku na M-SR automaticky. A hoci sa v Košiciach predstavilo približne päťsto karatistov, lučenecký klub reprezentovala len šestica športovcov. Každý z nich si však účasť na poslednom vystúpení sezóny rozhodne zaslúžil.

„Na majstrovstvách Slovenska nás zastupovali len aktuálni majstri a vicemajstri stredoslovenského kraja. Sú to zároveň karatisti, ktorí zbierali body z rôznych podujatí pravidelne počas celého roka. Od toho sa, prirodzene, odvíjali aj naše optimistické očakávania. Na východ sme cestovali s odhodlaním získať pódiové umiestnenia a zostať tak na vlne dosiahnutých úspechov z celého priebehu doterajšej sezóny,“ priblížil jeden z trénerského dua košickej výpravy Ján Gašperík.

Ako následne doplnil, traja z ich zverencov – Michal Gašperík, Barbora Bariaková a Dominika Kemenyiková – sa predstavili v dvoch disciplínach (kata a kumite). Zvyšní traja (Kamila Oravcová, Denis Folk a David Volčuk) súťažili len v súbornom cvičení kata. Tomu bolo potrebné prispôsobiť aj predošlý tréningový proces.

Reprezentanti KK Miyagi počas vrcholu tohoročnej sezóny - majstrovstiev Slovenska v Košiciach (zdroj: archív KK Miyagi / Ján Gašperík)

„Súťažiť v oboch disciplínach je veľmi náročné a dovolím si tvrdiť, že takmer raritné. Zameranie tréningov na kata a kumite musí byť rovnomerne rozložené, čiže takáto príprava na súťažné podujatia je omnoho náročnejšia. Ako pre samotného karatistu, tak aj pre jeho rodiča a trénerov. Tréning si vyžaduje rozsiahlejšiu technickú stratégiu, dostatok času na prípravu, ale tiež kondičnú a mentálnu pripravenosť bojovníkov,“ upresnil Gašperík.

Päť pódiových umiestnení karatistov Miyagi

Najúspešnejším bojovníkom z lučeneckej výpravy na M-SR sa stal Michal Gašperík. Ten si vybojoval až trojicu cenných kovov. Najväčšia radosť zavládla v KK Miyagi po zisku prvenstva v disciplíne kumite (vo vekovej kategórii U8), čím si Gašperík junior zabezpečil honor celkového víťaza Slovenského pohára.

Tomuto Novohradčanovi sa darilo aj v ďalších dvoch disciplínach, konkrétne v kumite U8 nad 30 kg a v kata U8 medzi pokročilými. V oboch prípadoch si karatista vybojoval bronz. Medaila takéhoto lesku skončila aj na krkoch Dominiky Kemenyikovej (kata U12) a Barbory Bariakovej (kumite U12 do 30 kg pokročilí).

„Kamila Oravcova a dvaja naši súťažní nováčikova Denis Folk a David Volčuk sa predstavili v súbornom cvičení kata. Kamilka v silnej konkurencii predviedla svoje najlepšie tohto ročné vystúpenie, keď prehrala len zápas, a aj to s víťazkou kategórie. Napokon skončila na výbornom piatom mieste. Obaja chlapci, ktorí si v máji vybojovali titul vicemajstrov kraja v súbornom cvičení, na M-SR vo veľmi silnej konkurencii päťdesiatich zápasníkov obstáli nad očakávania. Denis skončil piaty, David siedmy,“ doplnil Ján Gašperík.

Celoročná bilancia Miyagi

Okrem skvelých umiestnení jednotlivcov na vrcholom podujatí sezóny môže lučenecký karate klub tešiť ešte jedna informácia. Tá sa týka celoročnej bilancie na klubovej úrovni.

„Podľa štatistík Slovenského zväzu karate (SZK) dosiahlo naše Miyagi doposiaľ najlepší výsledok na republikovom šampionáte od svojho vzniku. Podobne dopadol klub aj z hľadiska štatistík SZK v rámci celoročných výsledkov. Dá sa povedať, že je to pre nás historický rok, resp. sezóna 2021/2022. Teší a povzbudzuje nás to k ďalšej práci, najmä ak zoberieme do úvahy fakt, že sme dokázali prežiť dva náročné a COVID-om výrazne ovplyvnené roky, počas ktorých sme stratili takmer všetkých aktívnych reprezentantov klubu a súťažný tím sme museli začať budovať nanovo,“ zakončil kouč Ján Gašperík.

Ten na záver dodal, že po sústredení čaká karatistov Miyagi klubu zaslúžený júlový oddych, počas ktorého budú mať karatisti a ich tréneri priestor na načerpanie novej energie do ďalšej sezóny. Začiatok prípravy na ročník 2022/2023 je naplánovaný na august.