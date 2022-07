Filmy lučeneckými dvormi putujú už po piaty krát

Podujatie prináša kvalitnú európsku kinematografiu iba za jedno euro.

Článok pokračuje pod video reklamou

LUČENEC. Už po piatykrát pripravilo OZ Priestor súčasnej kultúry v Lučenci putovanie po lučeneckých dvoroch, kde si môžu záujemcovia vychutnať kvalitnú európsku kinematografiu iba za symbolické euro - teda až na pravdepodobne záverečné premietanie, kde bude vyššie vstupné. Premietať sa bude počas júla raz do týždňa, väčšinou počas pracovných dní.

„Náš koncept vonkajších predstavení využíva každoročnú ponuku Asociácie slovenských filmových klubov európskych filmov za euro. Jedná sa o "nekomerčné" náročnejšie filmy, takže sme radi, že si napriek tomu nájdu svojho diváka. Na konci každého ročníka si môžeme zatiaľ vždy povedať, že na Lučenec je to dobré a má to zmysel robiť," uviedol programový pracovník filmového klubu Priestor, ktorý premieta od septembra do júna v priestoroch klubu NewSlimák.

„Na rozdiel od väčšiny slovenských filmových klubov, ktoré cez prázdniny nepremietajú, my sa snažíme prinášať kvalitnú kinematografiu aj počas času dovoleniek. Pred piatimi rokmi nás napadla myšlienka oživenia rôznych miestnych dvorov, a už sme ich za ten čas prešli niekoľko, v niektorých sme našli aj stále miesto a niektoré stále iba objavujeme, tak ako miesto, kde sme premietali prvý tohtoročný film - francúzsky erotický psychotriler Dvojitý milenec."

Tak trochu stále anarchisti

Prvé predstavenie sa uskutočnilo deň pred letnými prázdninami vo dvore pri autobusovej stanici, kde sa nachádza bezobalový obchodík s kaviarňou. Sem by sa po vzájomnej dohode ešte chceli v mesiaci júl s týmto projektom vrátiť.

„Náš prístup k projektu sa ani po piatich rokoch veľmi nezmenil, robíme ho bez veľkých príprav, stále na kolene, len vďaka výbornej spolupráci s majiteľmi dvorov a rôznych inštitúcií. Ešte týždeň pred prvým premietaním sme nevedeli aký film uvedieme. Ale už máme doriešené dve nasledujúce premietania, čo je na naše pomery úspech," prezradil člen OZ Priestor súčasnej kultúry.

Tak pristupujú aj k propagácii jednotlivých premietaní, ktoré avizujú len prostredníctvom stánky Filmový klub Priestor na sociálnej sieti a ich následným zdieľaním. „Vyznávame heslo,že kto si che nájsť cestu k náročnejšiemu kultúrnemu zážitku, ten si ju nájde a ostatných divákov necháme tápať v ponuke miestneho multiplexu či streamovacích platforiem," podotkol s dávkou irónie organizátor putovných premietaní.

Tie su umiestnené tak, že ponúkajú možnosť premietania aj za zlých poveternostných podmienok. „V prípade dažďa máme k dispozícii aj vnútornú alternatívu. Takže vieme odpremietať či dopremietať film v prípade aj keď je vonku "chujavo"."

Najbližšie premietania LFD, ktor predstavia unikátne dokumenty budú 7. júla(štvrtok) na nádvorí Mestského múzea, pôjde o film Maliarka a zlodej a 13. júla(streda) vo dvore Novohradského osvetového strediska ponúkneme náhľad do temnej duše speváka - Nick Cave 20 000 dní na zemi. Tu sa zamerajú aj na lepšie ozvučenie premietania, keďže ide o hudobný dokument.

„Čo a kde premietneme ďalej je ešte otvorené, ale pravdepodobne sa následne vrátime k Bezobalcheku, kde prinesieme výbornú, trochu kontroverznú, poľskú drámu Corpus Christi a potom možno pôjdeme na dvor niekdajšej smaltovne, aby sme sa následne ešte pozreli mimo Lučenca. Na trochu privátnejšie premietanie "na slepo" do Mikušoviec a projekt ukončíme v obľúbenom tomášovskom pivovare Huncút," zakončil programový pracovník filmového klubu Priestor.

V Tomášovciach by sa mal premietnuť za trochu vyššie vstupné kultový film Amélia z Montmartru, ktorý mal pred nedávnom obnovenú premiéru v našich kinách po vyše 20. rokoch.