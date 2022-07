V lučeneckej synagóge predstavujú ľudské padnutie na kolená pre každý deň v roku

Po celé leto v nej bude originálna inštalácia diela miestneho umelca.

Článok pokračuje pod video reklamou

LUČENEC.Letná sezóna v lučeneckej Synagóge patrí už piatykrát súčasnému umeniu. Do tohto impozantného priestoru opäť prichádza tvorba človeka, ktorého život a tvorba je spojená s Lučencom. Tentokrát sa v ňom predstavuje dielo vytvorené pre toto konkrétne miesto. Pod jeho názvom 365 sa predstavuje umelec, ktorý dokáže rovnako dobre vytvárať aj jedlé pokušenia, je totiž okrem mnohého iného skvelým kuchárom.

„Mladý muž, ktorého výsledky práce vidíme každý druhý týždeň, keď otvárame mestské noviny. Je totiž ich grafikom. Peter Kollár prepája vnútornú potrebu a povinnosť voči verejnému vnímaniu. Silné dojmy z jeho verejných inštalácií nielen poburujú, ale aj reagujú na problémy, ktoré trápia nielen jeho ako autora, ale celú spoločnosť," uviedla vedúca Mestského múzea Andrea Moravčíková. Čím reagovala na jeho dielo vytvorené v minulosti zo záchodových mís na Námestí republiky v Lučenci, tie vytvorili veľkú šípku čo bol vtedajší symbol dlhoročnej "štátostrany".

Prečítajte si:

Prečítajte si: UDVart 2022 - až tri dni lákavej všehochuti Čítajte

„Nenápadný, skromný umelec svoj život spojil s rodným mestom. Introvert preferuje vizuálnu reč svojich diel a cíti sa v ich výsledkoch komfortne...," dodala Moravčíková.

Dielo dostáva v synagóge pravý rozmer

Dielo zabralo takmer celý spodný priestor synagógy a tvorý ho 365 spodobení človeka, ktorý padol z rôznych príčin na kolená, do toho sa nesie synagógou oslobodzujúci nádych.

Viac o zámere umelca prezradila kurátorka výstavy Renata Murgaš Banášová:

„Za koho a za čo - 365 klesnutí do kolien. Asi všetci vieme, či tušíme aké je to padnúť na kolená. Ide už o archaický počin od ktorého žijeme už vzdialení. Žijeme život, ktorý nám nedáva dôvod padnúť. Život zasadený na vonok do pokojného sveta, kde na všetko máme recept či riešenie. Nemáme čas padnúť v tichosti na kolená a spoločne sa nadýchnuť. Prijať a uvedomiť si ako nám je dobre a poďakovať za to."

Výstava 365 je prístupná počas mesiaca júl a august v čase otváracích hodín synagógy denne, okrem pondelka, v čase od 11.00 do 19.00 hod.