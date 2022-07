UDVart 2022-deň prvý: Poliaci vôbec nie s lacným tabakom a bystričania nielen s rusínmi

Vo Fiľakove začal trojdňový festival. Priniesol zatiaľ iba dva koncerty, oba však špičkové.

FIĽAKOVO. Prázdniny sa nemohli začať lepšie. Slnko hrialo v piatok 1. júla ako bláznivé (zvykajme si) a vo Fiľakove sa začal trojdňový multižánrový festival UDVart. Ten si na seba už roky berie ťažkú úlohu spájania novonok možno nespojiteľného, no v konečnom dôsledku všetko do seba výborne zapadá a z nádvoria Vlastivedného múzea sa stáva uzavretý ostrov pohody a vzájomného porozumenia. Veď hoci si v maďarčine viem vypýtať len veľké pivo a zapriať dobrú noc a pekné sny cítim sa tu už dlhodobo ako doma a teším sa čo nové tu vždy objavím.

A hneď prvý deň organizátori nesklamali. Hoci sa v programe nachádzali iba dva koncerty obidva ukázali, že práve muzika je tým čo nás má spájať a naladiť minimálne aspoň po dobu trvania koncertu na jednu vlnu. No pekne poporiadku.

Hneď ako sme vstúpili do dvora, zistili sme komu je podujatie pozitívne naklonené. Deti (a nenápadne s nimi aj dospelí) sa mohli realizovať vo viacerých tvorivých dieľňach. Nechýbal tu ani antikvariát niekdajšieho lučeneckého kníhkupca Tomáša "Tomiho" Vargu, kde som opäť čo to úspešne strovil a doniesol si domov pár unikátnych záležitostí, veď nechať tam LP platňu s maďarskou verziou muzikálu Evita by bol priam smrteľný hriech:).

Práve prebiehala čítanie z knihy SÁRA KÖNYVE, aj bez znalosti južného jazyka som pochopil som,že bude určená nejakej Sáre. Tak som zatiaľ išiel mrknúť ponuku festivalového občerstvenia, výborné(hoci asi vegáni ostrúhajú "mrkvičku") a dohovoríte sa tam bez problémov po našom.

Vôbec nie lacný poľský tabak

Ale to sa už na pódiu chystajú poliaci CHEAP TOBACCO na čele so štíhlou divožienkou Nataliou Kwiatkowskou.

„Tvorbu poľskej kapely by bolo ťažké presne zaradiť do žánru. Našli dokonalé spojenie medzi vintage a modernými prvkami znenia. Je nepochybné, že je to hudba na vysokej úrovni – plná vášne a elánu so živým, kúzelným a zemitým tónom ženského hlasu. Ich speváčka bola zvolená za najlepší ženský bluesový hlas v Poľsku (už štyrikrát!). Doteraz odohrali v Poľsku a zahraničí vyše 600 koncertov. Hrali na najväčších festivaloch v Maďarsku, Kanade a Česku," napísali na margo kapely organizátori festivalu a v opisa sa nemýlili.

Ťažko ukotviteľná hudobná zmes mala energiu, ktorá by za iných okolností dokázala strhnúť ľudí k divokým "tanečkom". Žiaľ ešte stále svietiace slnko akoby vysávalo energiu z prítomných, ktorí aspoň po každej piesni vírili stojatý vzduch okolo seba potleskom. Podstatnú časť koncertu som žiaľ venoval pracovnému rozhovoru a hudbu som vnímal skôr podprahovo v okolitých uličkách, kam sa doplazila z múzejného dvora. Kapele som to vynahradil po vystúpení kúpou ich dvoch CD.

Etno megamix bol ako pevné lano

Ďalšou trefou do čierneho bola kapela Rusín Čendeš Orchestra, používajúca už skrátenú verziu tohto názvu.

„Formácia Čendeš z Banskej Bystrice je silne ovplyvnená rôznorodou hudbou, počnúc rusínskym, slovenským, rómskym, balkánskym folklórom, klasickou hudbou, argentínskym tangom, popom i jazzom. Súčasnú zostavu kapely tvoria René Bošeľa – viola, gitara, spev, Róbert Bošeľa – bicie a perkusie, Peter Šipula – spev, husle, Andrej Turčin – husle, Zuzana Stračinová – cimbal, spev a Jakub Stračina – kontrabas. Čendeš má jedinečný prístup k rusínskym ľudovým piesňam a temperament, ktorým nešetria pri živých vystúpeniach," toľko organizátori s Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove.

A opäť žiadne preháňanie, špičkovo zohratí muzikanti predvádzali naozaj pôsobivé prepletanie hudobných žánrov do pevného lanam ktorým si omotali publikum až tak, že sa na záver priblížilo pódiu na dohľad a predviedlo aj náznaky tanca.

Program prvého dňa ukončilo večerné kino, kde sa premietol výborný (hlavne) slovenský film Cenzorka, ktorý tak ako všetky naše vydarené filmy videlo v kinách minimum ľudí.

Tipy na sobotu

Dnes nás čaká prostredný deň trojdňového maratónu a my sme sa opýtali čo by odporučila za organizátorov riaditeľka MsKs Fiľakovo Andrea Illés Kósik:

„V prvom rade koncert The Saxaphone Connections,ide o medzinárodné trio muzikantov zo Slovenska, Kazachstanu a Francúzska hrajúce vážnu hudbu. Deti a možno aj odvážnych dospelých by som pozvala na zábavnú školu žonglérovania, ktorú povedie klaunský žonglér Filip Hajduk alias FJODOR. Pre všetky vekové kategórie je určený večerný koncert maďarskej rockovej kapely Ivan&The Parazol."

