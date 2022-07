Sú najstarší, nikdy však nevyrástli, teraz sa vracajú na miesto činu

Reč je o hudobnom festivale Slovenské alternatívne leto, ktorý bude po 27 rokoch opäť na Bzovíku.

BREZNO. Na letnej festivalovej mape nie je veľa podujatí, ktorých korene siahajú ešte do hĺbky 90. rokov minulého storočia. Slovenské Alternatívne Leto(SAL), medzi jeho priaznivcami volané jednoducho "Salko" k nim patrí a bolo predchodcom trenčianskej Pohody. Zatiaľ čo ona postupne rástla a neopustila teritórium Trenčína, SAL zažilo viacero sťahovaní, dokonca aj dlhšie odmlčanie, ale už niekoľko rokov opäť každoročne láka svojich verných fanúšikov.

Kvôli svojej "malosti" fungovalo bez problémov na rozdiel od "dinosaurov "aj posledné dva covidové roky.Chodia naň hlavne ľudia čo nemajú radi veľké davy, ale skôr priateľskú atmosféru. Tento rok však opäť musel festival zmeniť svoju základňu. Prečo sa tak stalo a čo čaká návštevníkov tejto kultovej akcie, povedal jej zakladateľ Maroš Pavúk, ktorý je aj zakladateľ najstaršie fungujúceho slovenského klubu Bombura v Brezne.

Hneď ako prvá otázka musí zaznieť prečo opäť zmena miesta festivalu? Po dvoch rokoch na Počúvadle(predtým na Revišti) ste sa presunuli opäť niekam inam. A prečo práve niekdajší kláštor a neskoršia protiturecká pevnosť Bzovík?

To sťahovanie by nás tak či tak čakalo, nielen kvôli stiesneným podmienkam, ktoré poskytoval areál kempu na Počúvadle ale aj kvôli tomu, že sa z tej lokality stáva turistický rezort orientovaný na iný druh klientely a určite by sme tam boli časom tŕňom v oku.

Vraciame sa tak na miesto činu. Hrad Bzovík - tu sme v roku 1995 začínali. Kruh sa dúfame, že nielen nateraz uzavrel. Dokonca sme pridali ešte jeden deň a začínamenás už vo štvrtok, keď Jakub Ursíny zahrá kultový album svojho otca Modrý vrch. Pôjde o jedinečné vystúpenie, ani samotný Dežo, ak dobre viem ho nikdy nezahral kompletný. Bude to v spojení s hradbami pevnosti Bzovík určite unikátny zážitok.

Festival sme vďaka výbornej spolupráci troch kultúrnych centier rozdelili na tri scény. Najväčšou bude Bombura stage. ten bude v juhozápadnej časti, v priekope pri hradbách, ktorá vytvára v podstate prírodný amfiteáter. V hlavnej bašte, ktorú zastrešuje Centrum nezávislej kultúry Záhrada z Banskej Bystrice je pripravený program, plný diskusií o témach spoločenských aj ekologických. Na mieste pôvodnej scény z prvého ročníka sa predstaví so svojim programom Akropola Kremnica.

Priestor na stanovanie a na hygienu bude kde?

V bezprostrednej blízkosti hradu na otvorenej lúke a aj v priestore niekdajšej vodnej priekopy bude možné. Na Počúvadle sme boli priestorovo veľmi obmedzení, tu je to práve naopak. Aj parkovanie tu bude možné v blízkosti hradu Bzovík. Sprchovanie a vykonanie osobnej hygieny bude možné asi dvesto metrov od areálu hradu za mierny poplatok v obci na miestnom ihrisku kde sú vynovené šatne vybavené aj sociálnymi zariadeniami. Vďaka dobrej spolupráci z obcou budú pre fnávštevníkov festivalu sprístupnené aj miestne športoviská, tak sa tam budú môcť odreagovať a zabaviť ak náhodou nebude v programe pre nich niečo zaujímavé.

Na Počúvadle si niektorí návštevníci radi zvykli na možnosť blízkeho kúpania. Budú mať aj tu obdobnú možnosť?

Určite odporúčam tým, ktorí majú tú možnosť doniesť si bicykel, budú tak môcť spoznávať nádherné okolie Bzovíka je tu totiž minimálna premávka. Takto sa môžu dopraviť aj na miesto kúpania. Prírodné vodné plochy v obciach Dačov Lom a Kozí Vrbovok sú od centra festivalu vzdialené len pár kilometrov. Toto všetko môže len umocniť nezabudnuteľné spomienky z nádherne prežitých troch júlových dní.

Medzi účinkujúcimi sa nachádza po roku opäť aj známa slovenská, priam kultová kapela Bez ladu a skladu, prečo ste ich znovu oslovili?

Nielen preto, že vlani mali veľký úspech, ale hlavne preto, že hrali aj na úplne prvom ročníku nášho festivalu a tak sme to chceli aj týmto spôsobom symbolicky premostiť. Taktiež chcem povedať, že by sme na tomto mieste radi ostali aj na ďalšie obdobie a mali tak zázemie, lebo nás to stále cestovanie vyčerpáva.

Aký je teda prístup obce k vašej myšlienke vrátiť sa na toto miesto?

Myslím, že nadštardný čo to môže prezradiť aj fakt, že vo štvrtok na Akropola Kremnica stage festival otvorí kapela, v ktorej hrá súčasný starosta obce Bzovík Boris Sedmák. V minulosti hrali tvrdú hardcorovú muziku, ale podľa jeho slov, časom zmäkli a teraz čaká návštevníkov skôr príjemný rockový vánok. Taktiež aj stravovanie budú z veľkej časti zabezpečovať miestni podnikatelia. Taktiež obec je vlastníkom hradného areálu a ako som už spomínal, poskytli festivalu aj ostatné potrebné veci.

A čo teda jedlo keď už sme túto tému nahryzli, môžeme sa tešiť opäť na bohatú ponuku ako tomu bolo na Počúvadle?

Bude tam všetko možné, od pečených rebierok, cez vegetarínske až po vegánske jedlá.

A čo by ste odporučil divákom, ktorí sa až tak nevyznajú v nekomerčnej hudobnej scéne na ktorú sa zameriavate?

My ako organizátori si stojíme za každou kapelou, ktorú sme do programu vybrali. Takže odporúčame všetky a ťažko z tej bohatej ponuky niečo obzvlášť vypichnúť.

Na festival sa vracia americká kapela The Carpentner Ants. Hrať budú originálny, nefalšovaný, americký blues. České zoskupenie NTS trio v zožení so špičkových muzikantov Michala Nejteka, Petra Tichého a bubeníka Štěpáa Smetáčka pozvú na vesmírny výlet do najvzdialenejších krajín na hranice jazzu a nejazzu. Z Čiech príde aj ďalšia česká alternatívna legenda. Kapela -123 minut vo svojej tvorbe prepája žánre ako soul, groove, jazz, funky či world music.

Predstaví sa aj Beata Hlavenková and Kapela Snů. Pianistka, skladateľka, speváčka, aranžérka a producentka, je jednou z najvýraznejších súčasných muzikantiek na scéne s nezameniteľným nadžánrovým autorským rukopisom, vytvorila okrem iného aj hudbu k českému filmu Zátopek.

A je tam ešte strašne veľa. Odporúčam sa pozrieť na internetovú stránku nášho festivalu tam sa o všetkom potrebnom záujemcovia dočítajú. Samozrejmosťou je aj denný program v ktorom nájdu nielen rozpis koncertov ale aj bohatých sprievodných aktivít, ktoré sú tak ako sme zvyknutí pripravené aj pre tých najmenších.

Myslím, že si užijeme opäť tri dni nabité skvelou atmosférou a uvidíme či nám niektorý deň zaprší ako je na našom festivale už pravidelným zvykom. Nikdy to však našim verným návštevníkom nepokazilo náladu natoľko aby sa k nám už nevrátili. Dúfame, že aj tohto roku k nim pribudnú aj nejakí noví.