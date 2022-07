Patrícia z Aboviec odišla na neznáme miesto, pátra po nej polícia

O pomoc sa obracia aj na verejnosť.

RIMAVSKÁ SOBOTA. Ako informovalo krajské policajné riaditeľstvo na sociálnej sieti polícia v Rimavskej Sobote sa obracia na občanov so žiadosťou o pomoc a spoluprácu pri pátraní po nezvestnej 21-ročnej Patrícii Laliovej z Aboviec.



„V stredu (6.7.) v dopoludňajších hodinách odišla z domu na návštevu do Rimavskej Soboty, kde mala počkať na rodičov ale v skutočnosti odišla na neznáme miesto a príbuzným nedala o sebe vedieť. Ani vykonanými previerkami polícia nezískala žiadne informácie, kde by sa nezvestná mohla zdržiavať," uviedli policajti.



Podľa zverejnených informácií má hľadaná Patrícia blond vlasy prerastajúce do ryšava, je vysoká 165 až 170 cm, plnšej postavy a má zelené oči. „Naposledy mala oblečené biele tričko a modrú rifľovú sukňu. Obuté mala čierne šľapky na ktorých bola zlatá retiazka," doplnila polícia.



Akékoľvek informácie o nezvestnej žene môžno napísať priamo do správy na stránku polície, alebo oznámiť na linke tiesňového volania č. 158.