Potulný metalový cirkus pristál na letisku pri Leviciach aj so svojím principálom

Za svoju jedenásťročnú históriu sa festival Gothoom sťahoval už šesťkrát.

TEKOVSKÝ HRÁDOK. Metalový festival Gothoom začína druhú dekádu svojej existencie.

Po dvoch náročných rokoch pokračuje len vďaka zanieteniu jeho zakladateľa Petra Beťka, ktorý žije v Novej Bani a festival až doteraz organizoval v jej blízkosti, alebo v širšom okolí.

Počas nášho telefonického rozhovoru pôsobil tak, ako ho poznám aj priamo z festivalu. Častokrát svoje odpovede okorenil a smiechom, čo bežní konzumenti hudby od metalistov asi ani nečakajú a myslia si o nich, že sú v kuse zachmúrení a depresívni.

Metal však pre väčšinu jeho priaznivcov často pôsobí ako najlepšia psychohygiena a je zdrojom pre zanietené fanúšikovské diskusie.

Po dvoch koronových odkladoch sa vraciate na festivalovú scénu, pokračujete aj v číslovaní festivalu. Koľký ročník sa teda od 21. do 23. júla na letisku v Tekovskom Hrádku uskutoční?

Je to už jedenásty ročník. Už asi po deviatykrát potrvá tri dni. Ten prvý je určený štýlu Black metal, ktorý má svojich verných a špecifických fanúšikov. Tí iné metalové štýly nepočúvajú a veľa z nich aj po prvom dni odíde. Raz sme skúšali spraviť aj štvordňovú verziu, ale to sme boli už hotoví nielen my organizátori, ale aj fanúšikovia.

Dalo by sa povedať, že pre fanúšikov je táto hlučná hudba balzamom pre ich uši a dušu? Či je to skôr o tom stretnúť sa a popritom si užiť aj obľúbenú hudbu ako doplnok?

Áno, s tým balzamom sa dá určite súhlasiť. Pre mnohých je tá hudba na festivale často len príjemným doplnkom. Po uvoľnení protiepidemických opatrení sme spravili dvojdňovú zimnú verziu festivalu a ľudia síce prišli, ale ako sa dva roky nevideli, tak sme ich na koncerty museli do sály až naháňať.

Ako sa kvôli covidu nevideli, mali si vždy čo povedať. Tá naša metalová komunita je o tom, že sa stále radšej stretneme naživo než na sociálnych sieťach.

Koronová prestávka priniesla aj zmenu miesta festivalu. Koľkú už?

No už šiestu, my sme už taký pojazdný cirkus. Vychádza to tak, že sa sťahujeme takmer pravidelne s dvojročnou periodicitou. Žiaľ, areál pod hradom Revište, kde sme zažili nádherné ročníky, zmenil majiteľa a jeho nová majiteľka sa chce hromadným akciám vyhýbať.