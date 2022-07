FOTO: Mladíci DHZ Poltár republikovými šampiónmi

Prišli, videli a zvíťazili. To je v skratke účinkovanie mladých dobrovoľných hasičov z Poltára na nedávnych M-SR s názvom Plameň 2022.

HURBANOVO. S príchodom letných dní sa v rôznych kútoch Slovenska naplno rozbehli hasičské súťaže. Či lepšie povedané, súťaže dobrovoľných hasičských zborov. Na jednom z množstva takýchto podujatí sa počas prvých dvoch júlových dní (1.-2. 7.) zúčastnili aj mladí dobrovoľní hasiči z Poltára. Tí vycestovali do Hurbanova, kde sa konali tohoročné majstrovstvá Slovenska pod označením Plameň 2022.

Deň prvý: fantastický vstup do súťaže

Išlo už o 14. ročník celoštátneho kola súťaže dobrovoľných hasičských zborov (DHZ). Na zabezpečení organizácie podujatia sa spolupodieľali Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, mesto Hurbanovo, DHZ Hurbanovo, Krajská organizácia DPO SR Nitra a komárňanská Územná organizácia DPO SR. Vedúcim výpravy mladých Novohradčanov na M-SR bol Ján Kulich, veliteľ DHZ Poltár.

„Celé sa to začalo v piatok 1. júla v skorých ranných hodinách. Doma sme posadali do áut a vydali sa do boja, smer Hurbanovo. Po príchode sa chalani rýchlo stotožnili s podmienkami, premerali si súperov a začali s prípravami na požiarny útok, ktorý bol doplnkovou disciplínou popri sobotňajších štafetách a útoku CTIF. Súťažilo sa na jeden pokus, takže koncentrácia a pripravenosť sa pri každom tíme ukázala naplno,“ prezradil na úvod veliteľ Kulich.

Je odštartované: košík sadol, sacie pospájané, strojník včas vypol vývevu a voda

sa valila až na prúdnice, kde dorazila v čase 13:20 sekundy. Z hľadiska súťažných tímov je to výborný čas! Ľavému prúdu sa podarilo trafiť terč prakticky hneď.

„Nakoľko sú chlapci na prúdoch spravidla najmenší, nie vždy sa výstrek na terčoch podarí podľa predstáv, a to sa stalo aj tento raz. Výsledný čas na pravom prúde bol 15:10 sekundy. Chalani naše očakávania splnili. Útok dokončili s časom, ktorý mohol zabodovať. Zostávalo nám len čakať dúfať, nakoľko náš tím išiel prvý spomedzi chlapčenských družstiev. V napätí sme sledovali každý ďalší útok, každú chybičku súperov, ktorá by nás posunula vpred,“ pokračoval Ján Kulich.

Nával eufórie a taktické pokyny pre spaním

Po siedmom útoku zavládla v tíme mladých Poltárčanov radosť. Všetci nadšene kričali od šťastia. DHZ Poltár sa stal majstrom Slovenska v disciplíne požiarny útok. Gratulácie prichádzali od najbližších, ale aj od súperov.