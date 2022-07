Počet obyvateľov Fiľakova klesol pod 10-tisíc, pre mesto to prinesie viacero zmien

Od zníženého počtu poslancov po oveľa menej peňazí do rozpočtu.

BANSKÁ BYSTRICA 12. júla (SITA) – V najbližších komunálnych voľbách, ktoré sa uskutočnia 29. októbra, si zvolia Fiľakovčania do mestského parlamentu menej zástupcov. Namiesto 15 poslancov bude zastupiteľstvo tvoriť iba 13 členov. Ako informuje hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová, dôvodom je pokles prihlásených obyvateľov mesta počas ostatného sčítania obyvateľov, domov a bytov pod hranicu 10-tisíc. Aktuálny stav ovplyvní aj platy vedenia mesta a mestskú kasu.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Klesli sme pod kritickú hranicu 10-tisíc obyvateľov. Od predchádzajúceho sčítania v roku 2011 klesol počet prihlásených obyvateľov z 10 500 na súčasných 9 860 ľudí,“ ozrejmil primátor Attila Agócs s tým, že dôvodmi sú starnutie populácie i odlev obyvateľov.

Pokles počtu poslancov v zastupiteľstve nie je jediným dôsledkom nepriaznivých výsledkov sčítania. „Poklesnú i mzdy vedenia mesta o 7,5 percenta, ale čo nás zasiahne najviac je, že mesto dostane od roku 2023 o približne 200-tisíc eur menej z podielových daní. V jednom volebnom období to predstavuje škrt 800-tisíc eur, čo je hodnota jedného väčšieho investičného projektu. Je to výrazný zásah do rozpočtu mesta a jeho ďalšieho rozvoja,“ popísal primátor.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Fiľakovo sa má podľa MIRRI s dofinancovaním projektu priemyselného parku obrátiť na Maďarsko Čítajte

Chod mesta už teraz výrazne ovplyvňuje extrémne zdražovanie cien energií. „Len pre zdraženie plynu počítame, že v tomto roku minieme o 300-tisíc eur viac, ako sme predpokladali. Ďalších 100-tisíc eur nás stálo vládou nariadené vyplatenie 350-eurových odmien pre zamestnancov úradu a mestských organizácií, ktoré neboli kryté,“ konštatoval Agócs a spomenul tiež zdražovanie stavebných materiálov a služieb, ktoré mestu komplikuje investičné projekty.

„Pokiaľ ústavný súd schváli aj "prorodinný balíček" ministra financií, budeme mať, podobne ako ostatné samosprávy, na jeseň obrovské problémy. Ohrozený bude bežný chod mesta, keď budeme musieť riešiť, či vôbec máme z čoho kúriť a svietiť, nie ešte do niečoho investovať,“ dodal primátor s tým, že spomenuté problémy rieši mesto v spolupráci s regionálnymi i celoštátnymi štruktúrami Združenia miest a obcí Slovenska. „Sú to systémové chyby, ktoré sa netýkajú len nás a lokálne ich vyriešiť nevieme,“ uzavrel Agócs.