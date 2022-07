Mimel spoznal mená súperov v Lige majstrov

Po zvládnutí predkôl H-skupiny sa Novohradčania môžu kvalifikovať do skupinovej fázy pohárovej súťaže. Vlani boli jedným z hostiteľských miest LM.

LUČENEC. Približne mesiac a pol má úradujúci šampión slovenskej futsalovej extraligy na prípravu na významný turnaj. Tým bude skupinová fáza predkola nového ročníka futsalovej Ligy Majstrov. Minulý týždeň spoznali Novohradčania mená svojich súperov.

Po triumfe v lige - Mimel Lučenec (zdroj: Róbert Rácz)

Zverenci trénera Mariána Berkyho vycestujú v druhej polovici augusta (23.-28. 8.) do estónskeho Tallinnu. V rámci H-skupiny predkôl pohárovej súťaže si Mimel zmeria sily s domácim, resp. hostiteľským tímom FC Cosmos, ďalšími protivníkmi budú írsky Blue Magic FC Dublin a waleský majster Futsal Club Cardiff.

Oslavy triumfu v slovenskej futsalovej extralige (zdroj: Róbert Rácz)

O rozlosovaní tímov do skupín rozhodol štvrtkový (7. 7.) žreb vo švajčiarskom Nyone. „Do B-vetvy hlavnej fázy Ligy majstrov, ktorá je na programe 25.-30 októbra), postúpi iba víťaz, ktorého vyžrebovali do 8. skupiny. Tam už na neho čakajú organizátor turnaja – macedónske Škupi a český Chrudim. Okrem víťaza ´lučeneckej´ skupiny ich doplní ešte najlepší tím G-skupiny predkola,“ citoval bezprostredne po žrebe instagramový účet Mimelu Lučenec. Ä

Vo vlaňajšej edícii Ligy majstrov bol extraligista z Novohradu jedným z organizátorov skupinovej fázy najprestížnejšej pohárovej súťaže na starom kontinente. V silnej konkurencii portugalskej Benficy Lisabon, ruského Jekaterinburgu a belgického Halle-Gooik obsadili zverenci kouča Berkyho bez zisku bodu poslednú priečku.

„Vylosovaná skupina predkola nového ročníka LM je pre náš klub veľmi zaujímavá. Určite to nebude jednoduchá skupina. Domáci Cosmos Tallinn má v kádri skúsených hráčov. Najväčšou hviezdou je Ukrajinec Sergej Sorokin, ktorý je top hráčom. Dublin a Cardiff sú tímy, ktoré nemám zmapované. Nikdy sme s nimi nehrali a určite ich nemôžeme podceňovať. Urobíme všetko pre to, aby sme čo najlepšie reprezentovali našu krajinu, naše mesto a náš klub. Verím, že sa nám podarí postúpiť ďalej do elite round, kde by sme sa potom stretli s majstrom Českej republiky FK Chrudim, so šampiónom zo Skopje a s víťazom skupiny G,“ vyjadril sa pre klubový web tréner lučeneckého Mimelu Marián Berky.