Osvetári vyskúšali svoj dvor aj na filmové predstavenia

Sú spokojní a chystajú sa ich zopakovať. Dvor však ožije aj inými podujatiami.

LUČENEC. Uprostred pracovného týždňa(13.7.) sa konalo v centre Lučenca, konkrétne vo dvore Novohradského osvetového strediska, kultúrnej inštitúcie Banskobystrického samosprávneho kraja filmové predstavenie. V podstate nič zvláštne, ale osvetári si v spolupráci s filmovým klubom Priestor vyskúšali či vytvorenie takejto udalosti má opodstatnenie a priláka aj počas najsilnejšieho dovolenkového obdobia divákov. Hoci sa premietal osemročný hudobný dokument Nick Cave 20 000 dní na zemi, skúška vyšla podľa organizátorov na jedničku. Možno zavážilo okrem dobrého počasia aj symbolické, jednoeurové vstupné.

„Týmto predstavením sme hlavne chceli vyskúšať ako to tu bude vyzerať aj ako to vyriešime technicky. Očakávali sme, že príde možno prinajlepšom 15 ľudí ale bolo ich raz toľko čo je myslím si, že výborné. Sme radi a ešte pravdepodobne podobné predstavenie pripravíme aj v auguste. A snáď do budúcna aj na jednu stenu zavesíme väčšie plátno a tých predstavení bude počas leta viac," uviedol riaditeľ Novohradského osvetového strediska Stanislav Spišiak.

Na rade sú gajdoši

Pre osvetárov to však nie je ojedinelá akcia v tomto priestore, už túto sobotu - 16.7. od 18.00 hod. pokračujú ďalším podujatím z cyklu osvetárske dvory. Prvým bol koncert jazzových kapiel. Tento krát bude venovaný hudobnému nástroju gajdy.

„Predstavia sa sólisti, zoskupenia a kapely zo Slovenska aj z Maďarska. V pestrom programe budú návštevníci počuť gajdy v rôznych hudobných podobách. Po koncerte nasleduje posedenie pri dobrej cimbalovej muzike. Na počúvanie i do tanca bude hrať ľudová hudba folklórneho súboru Vepor, pod vedením Davida Oláha z Klenovca," dodal riaditeľ NOS s tým, že vo dvore bude aj bufet s originálnym fastfoodom, remeselným regionálnym pivom, samozrejmosťou bude aj sedenie pri stoloch ako tomu bolo počas prvého podujatia tejto novej série.

V rámci série Osvetárske dvory sa diváci môžu tešiť do septembra ešte na divadlo, šansón či hudobnú improvizáciu.