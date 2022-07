Hradné múry na Bzovíku zažili v prvý večer hrajúceho starostu aj hľadanie Modrého vrchu

Syn Deža Ursinyho Jakub priniesol kultový album svojho otca.Festival SAL otvárala pre zmenu kapela miestneho starostu.

BZOVÍK. Aktuálny ročník festivalu Slovenské alternatívne leto(SAL) má za sebou úspešne prvý, tak trochu testovací večer. Ako to teda dopadlo? Majú sa prípadní návštevníci ďalších na čo tešiť? A ako obstálo staronové pôsobisko festivalu? Poďme si tieto otázky zodpovedať postupne.

Do Bzovíka prichádzame asi hodinu pred prvým z trojice koncertov. Máme tak čas popozerať sa ako vyzerá festival, ktorý sa do pevnosti na okraji obce Bzovík vracia po 24 rokoch (Vznikol v roku 1995 a boli tu jeho prvé tri ročníky). Pevnosť pôsobí monumentálnym dojmom čo umocňujú niekdajšie vodné priekopy. Tu sa nachádza aj hlavné pódium Bombura stage, ktoré sa rozozvučí až v piatok.

V pevnosti je menší Akropola a Záhrada stage v bašte pri vstupnej bráne. Obe sú pomenované po spriaznených kultúrnych centrách, ktoré ich majú na starosti. Je tu aj "literárna veža", dočasná čajovna, kaviareň a výčap s pivom. Asi kvôli bezpečnosti návštevníkov je k dispozícii len desiatka nemenovanej českej značky. Ani tvrdý alkohol tu nemusíte hľadať. Výborný bufet s jedlom sa rozložil pred hradbami.

Starosta Bzovíka oprášil bubenícku stoličku

Ako prví vybehli na pódium Akropoly rockeri ba priam až metalisti Nohy do X. Hneď na úvod asi najväčšie vybočenie z ponuky festivalu. Pre prítomných, hlavne miestnych ale nič nevídané zaskáču si na nich deti aj dospelí. Kapela v ktorej za bicími sedí starosta Bzovíka Boris Sedmák sa vracia na pódia po desaťročnej hybernácie, ktorú štvorica venovala svojim rodinám, teraz nastal čas ku starému koničku sa vrátiť. Mal to byť už iba podľa slov v programe rockový vánok ale skutočnosť bola iná a miestami to bola slušná smršť.

„Festival nám prišiel vhod, lebo sme po obnovení činnosti chceli predviesť aj publiku, organizátor na našu ponuku zareagoval pozitívne tak sme tu.Chvíľu sme ten rockový vánok chceli skúsiť, ale nešlo to a vrátili sme sa k našej predchádzajúcej tvorbe. Sme radi, že si fanúšikovia na nás spomenuli a prišli," povedal Sedmák Počiatočnú trému podľa jeho slov rýchlo striasli a už išli naplno. Kapela sa dá považovať za domácu, keďže skúša v priestoroch bývalého obecného úradu.

36 ročný starosta si ešte spomína, že ako dieťa na festivale pobehoval a vybavuje si aj kde bolo pódium. Návrat festivalu vníma pozitívne no ohľadom na svoju funkciu má aj obavy.

„Prežívam to s malým strachom. Nie preto ako to budú vnímať miestni. I keď určite sa nájdu takí ktorým bude vadiť, že sa tu niečo deje, ale skôr či sa niečo niekomu nestane. Je tu väčšie riziko, že sa niečo tu stane akoby to bolo na zelenej lúke. Budem na ihlách kým to neskončí. Na druhej strane budem rád ak nepôjde o jednorázové podujatie, ale ešte je predčasné niečo teraz riešiť," zakončil Sedmák.

Pripomenul tiež, že začiatkom augusta bude v priestoroch pevnosti stredoveký festival ukazujúci život v minulosti.

Elegantné stúpanie na Modrý vrch

Po drsných rockeroch prišlo uvoľnenie v podobu džezových God and Eve. Priznám sa bez mučenia že z ich vystúpenia som veľa nevidel. Zvuková skúška ma veľmi nezaujala tak som sa rozhodol ísť pozrieť do miestnej krčmy otestovať pivo Martiner. Tu som zistil, že v našej dedinskej nápoj s tou istou chuťou čapujú pod názvom Gemer. Ale to som sa určite splietol, veď takéto veci nadnárodné koncerny nerobia. Ale späť do pevnosti. Kapela dohrala krátko po mojom návrate a už sa čakalo na záver večera keď mal predstaviť Jakub Ursiny album Modrý vrch z roku 1981 svojho otca Deža.

Zahral ho so svojou evidentne zohratou kapelou kompletný a publikum ich pustila z pódia až po dvoch skvelých prídavkoch. Nie som odborník, ale myslím si, že to bolo zahraté naozaj dobre bez nejakej topornej snahy - elgantne a efektne. Syn Jakub má taktiež hlas s podobnou nezameniteľnou farbou ako mal otec takže si človek nemusí zvykať, že mu chýba tá čerešnička na torte. Samozrejme to nie je totožné a Dežo bol len jeden, ale naozaj môžem len odporúčať. Po koncerte som si ešte kúpil album Kolmica s vlastnou Jakubovou tvorbou a môžem povedať, že ten by som si rád vypočul tiež takto kompletne.

Krátko po vystúpení Jakub Ursiny vyjadril aj svoje pocity z koncertu na festivale.

„Tento album sme takto kompletne zahrali len po štvrtý krát. Mali sme to nacvičené pred vypuknutí pandémie, uvidíme či to konečne naberie potrebné obrátky a predstavíme ho viackrát i keď to opäť nevyzerá nádejne. Hralo sa fajn. Je to krásne miesto."

Aktuálne hudobník točí druhý album so svojou skupinou Teatro Fatal a ten by mal vyjsť do konca roka. Na otcove veci však nezanevrie a vystúpenia by rád kombinoval. Dežo mal dvorného textára Ivna Štrpku s ktorým stvoril aj spomínaný Modrý vrch a Jakub našiel obdobného textára v osobe Ondreja Štefánika.

Jakub sa ešte vyjadril aj na tému spievania otcových vecí:

„Je to výzva aj zodpovednosť, interprétacia je určite iná, ale kebyže nemám obdobný hlas tak sa do toho nepustím. Pripravujem aj vydanie jeho albumu Momentky na vinyle, ktorý zatiaľ chýbal v reedíciach a chystáme aj ďalšie výpravné vydania ostávajúcich albumov."

Po koncerte sme ešte zhliadli začiatok gramcovačky a zenechali nočných tanečníkov svojmu osudu. Cestou plnej zvery, ktorá mnohonásobne previšovala počet protiidúcich áut sme sa šťastne vrátili domov aby sme sa aj v piatok a v sobotu vrátili na miesto činu. Je sa opäť na čo tešiť.Dnes napríklad na NTS trio, -123 min., The Carpenter Ants alebo Elektro Guzzi a v sobotu na Martina Geišberga & Richard Autner Band či Bez ladu a skladu a popritom ponúka festival množstvo rôznych ďalších aktivít.

A áno, takýto festival pasuje do prostredia pevnosti Bzovík. Len treba zachovať opatrnosť a uvedomovať si v akom prostredí sa človek nachádza.

