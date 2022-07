FOTO: Hráči Mimelu na Akademických majstrovstvách sveta v Portugalsku

Pozvánku do repre SR dostalo trio lučeneckých futsalistov. Jeden z nich už skúsenosti s AMS má. Vysokoškoláci Keszi a Kulich chcú napredovať.

LUČENEC/BRATISLAVA (SLOVENSKO), BRAGA/GUIMARÃES. (PORTUGALSKO) Svojimi výkonmi si vypýtali miestenku v reprezentácii. Trio mladíkov, obliekajúcich dres lučeneckého Mimelu, dostalo pozvánku do reprezentačného výberu futsalistov, ktorí sú z radov vysokoškolákov. Mužské akademické majstrovstvá sveta vo futsale (World University Championship Futsal 2022) prebiehajú práve v týchto dňoch.

Výber akademikov SR pred AMS v Portugalsku (zdroj: Futsalslovakia.sk)

Do Portugalska, ktoré je dejiskom tohoročného šampionátu AMS, vycestovali so slovenskou repre Patrik Kulich, Adam Keszi a brankár Marek Kušnír. Výber trénera Igora Remáka sa predstaví v B-skupine turnaja, kde odohrá zápasy proti Brazílii, Ománu a Ukrajine.

Adam Keszi (zdroj: archív J. Kulicha)

„O svojej nominácii na AMS som sa dozvedel telefonicky priamo od hlavného trénera. Rovnako ako každá nominácia do národného tímu, aj táto ma veľmi potešila. V rámci turnaja chcem ísť od zápasu k zápasu, podávať čo najlepšie výkony a spolu s chalanmi sa pobiť o dobrý výsledok proti každému súperovi,“ prezradil na margo nominácie do slovenskej reprezentácie akademikov Adam Keszi. Študent telesnej výchovy a trénerstva futbalu zaznamenal v uplynulej sezóne 1. SLF v drese Mimelu jeden presný zásah, na palubovke strávil dovedna 240 minút.

Patrik Kulich (zdroj: archív J. Kulicha)

Druhý z trojice Novohradčanov, Patrik Kulich, už skúsenosť s Akademickými MS má. Pred niekoľkými rokmi bol vo výbere slovenských vysokoškolákov, ktorí bojovali na AMS v Kazachstane.

„My chalani, ktorí sme z Lučenca, sme sa už dávnejšie bavili o tom, že sa toto podujatie bude konať opäť. Dúfal som, že by som sa znovu mohol dostať do repre výberu Slovenska. A podarilo sa. O svojej nominácii som sa dozvedel taktiež priamo od trénera Remáka, ktorý ma kontaktoval. Keďže na AMS idem po druhýkrát, už približne viem, ako by to mali vyzerať a čo sa bude diať,“ nadviazal na klubového spoluhráča Kulich. Ten študuje podobne ako Keszi učiteľstvo telesnej výchovy v meste pod Urpínom.

Mladíci Mimelu Lučenec s trénerom M. Berkym a J. Kulichom (zdroj: Róbert Rácz)

Obom futsalistom môžu tohoročné Akademické MS prospieť a pomôcť získať cenné skúsenosti. Tie môžu následne zúročiť na klubovej úrovni v tíme kouča Mariána Berkyho.

„Prednedávnom sme s Lučencom vyhrali majstrovský titul v slovenskej futsalovej extralige. Takže aj moje plány a ambície sú len a len tie najvyššie. S tímom by sme opäť radi obhájili prvenstvo. Mojou prioritou je momentálne sústrediť sa na zápasovú vyťaženosť, pretože len vďaka nej sa môžem zlepšovať,“ zakončil Patrik Kulich.

Repre výber akademikov SR pred AMS 2022 (zdroj: Futsalslovakia.sk)

Akademické majstrovstvá sveta vo futsale budú prebiehať v dvoch portugalských mestách (Braga a Guimarães) v dňoch 18.-24. júla. Slovenskí akademici majú za sebou niekoľkodňové sústredenie v Bratislave. Odtiaľ sa v sobotu (16. 7.) v skorých ranných hodinách presunuli na budapeštianske letisko, odkiaľ zamierili do dejiska konania šampionátu.