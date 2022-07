FOTO: Bežecké podujatie prilákalo desiatky športovcov

Jubilejný 10. ročník Ipeľského behu ponúkol nové kategórie. Na svoje si prišli nordic walkeri i najmenší bežci. Na štart sa postavili aj známi športovci.

LUČENEC, KALONDA. Obľúbené bežecké podujatie sa po roku vrátilo. Tradičná športová súťaž, organizovaná v našom regióne, oslávila svoje jubileum. Na štart 10. ročníka Ipeľského behu sa v sobotu (16. 7.) podvečer postavilo viac než šesťdesiat bežcov. K nim sa v Rapovciach pripojili aj nadšenci nordic walkingu, na svoje si prišli aj najmenší.

Tesne pred štartom Ipeľského behu 2022 (zdroj: Róbert Rácz)

Podobne ako vlani, aj tentokrát sa bežalo spred lučeneckého Divadla B. S. Timravy do obce Kalonda. V uplynulých „predkoronových“ ročníkoch končila trasa na futbalovom ihrisku v Rapovciach. Teda v obci, ktorej v minulosti šéfoval športový nadšenec Ivan Eibner. Práve na jeho počesť a pamiatku Ipeľský beh vznikol.

Tesne pred štartom Ipeľského behu 2022 - rodina Križovcov (zdroj: Róbert Rácz)

Hoci sa možno očakávala vyššia účasť športovcov na štarte, viceprimátor Lučenca to nevníma tragicky.

Tesne pred štartom Ipeľského behu 2022 (zdroj: Róbert Rácz)

„Vzhľadom k tomu, že práve dnes máme veľkú konkurenciu v Banskej Bystrici, kde sa beží Extrémny beh v Kordíkoch, som spokojný, že na náš Ipeľský beh prišlo toľko účastníkov. Každý ročník tohto podujatia, ktoré rád označujem ako rodinný beh, bol niečím špecifický. Či už to bolo počasie, celková účasť bežcov, zdravotné problémy alebo opatrenia. Na každý ročník spomínam v dobrom a som rád, že tradíciu sa nám darí zachovávať,“ vyjadril sa jeden zo spoluorganizátorov Ipeľského behu Pavol Baculík.

Detskí účastníci miestneho 400 m okruhu v Kalonde (zdroj: Ján Gašperík)

Ako doplnil, on sám vníma fakt, že ľudia po skončení dvoch veľkých pandemických vĺn COVID-u bažia po kultúrnych, spoločenských a športových akciách. „Samozrejme, vždy v nás pretrváva obava, čo a ako bude ďalej. Ja však pevne verím, že šport a športovanie sú tými najlepšími prostriedkami prevencie v boji s akoukoľvek chorobou,“ dodal viceprimátor.

Tesne pred štartom Ipeľského behu 2022 (zdroj: Róbert Rácz)

Dĺžka súčasnej trate je rovných desať kilometrov s prevýšením približne 50 metrov. Organizátori aj tento rok pripravili bežcom niekoľko kategórií. Muži a ženy absolvovali hlavnú trať v závislosti od ročníka narodenia, novinkou bola špeciálna kategória juniorov (do 18 rokov).

Práve v nej sa stretli dve známe novohradské športovkyne – džudistka a nadšená bežkyňa Kristína Lili Križová, ako aj stolnotenistka Ema Štetková. „Som veľmi rada, že som to zvládla a získala striebornú medailu za druhé miesto vo svojej kategórii. Navyše, vytvorila som si nový osobný rekord na trati tejto dĺžky. Celkovo hodnotím podujatie ako veľmi vydarené, so skvelou atmosférou, výbornou organizáciou a množstvom milých ľudí naokolo,“ prezradila po dobehnutí do cieľa stolnotenistka rimavskosobotskej Mladosti Relax.

Detskí účastníci si zas na okruhu miestnej komunikácie v Kalonde mohli odbehnúť trať o dĺžke 400-metrovov. Každý, kto sa stihol pred súťažou včas zaregistrovať, obdržal účastnícku medailu so symbolikou Ipeľského behu.