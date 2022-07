Muži a mládež spájajú sily. V Detve vznikol nový hokejový subjekt

Práca s mládežou je dôležitá. V podpolianskom klube to vedia. Do hry navyše vstúpil nový partner, ktorého meno sa objaví aj v názve detvianskeho tímu.

DETVA. Novinky na hokejovej mape Podpoľania, ruka v ruke s pozmeneným názvom. Reč je okresnom meste zo susedného regiónu. Detva kedysi zažívala slávu a zápasy hokejovej extraligy, dnes začína nanovo. K reštartu podpolianskeho zimného športu má klubu pomôcť nové partnerstvo, ktorého významným prvkom je zastrešenie mužského a mládežníckeho hokeja pod jednu značku.

Logo klubu HK Detva (zdroj: oficiálna FB stránka HK Detva)

V drese niekdajšieho, dnes už neexistujúceho HC 07 Detva, resp. HC 07 Orin Detva, v minulosti korčuľovali tie najlepšie esá slovenskej hokejovej extraligy. Klub pôsobil v najvyššej súťaži od sezóny 2017/2018 do roku 2021, následne predal licenciu Prešovu. Východoslovenské mesto sa stalo domovom niekdajšieho hokejového klubu z Detvy.

Dnes sa zdá, že v sezóne 2022/2023 si na svoje opäť prídu všetci fanúšikovia hokeja vo svojom rodnom meste a jeho blízkom okolí. Partii zanietencov z Podpoľania sa podarilo nadviazať spoluprácu so známou kuriérskou firmou. Projekt s názvom HC 123kuriér Detva dostal prednedávnom zelenú, vďaka udelenej licencii bude pôsobiť v tretej najvyššej súťaži na Slovensku – v 2. hokejovej lige.

„Sledoval som vývoj hokeja v Detve a veľmi ma mrzelo, čo sa s niekdajším klubom udialo. Dlho som uvažoval, akým spôsobom by som sa mohol do hokejového diania v tomto meste zapojiť a byť klubu nápomocný. Videl som potenciál vytvorenia seniorského družstva a ako manažérovi mi je nadmieru jasné, aká dôležitá je aj práca s mládežou. Po hlasovaní mestského zastupiteľstva som preto vyhodnotil, že moje kroky budú smerovať k tímu mládežníkov – HK Detva, nakoľko mi je veľmi príjemné sledovať kroky tohto novovzniknutého projektu. Práca týchto mladých odhodlaných ľudí, ktorí do toho vkladajú svoje srdce, mi príde naozaj úprimná. Preto som oslovil prezidenta HK Detva, pána Jaroslava Bahledu, s myšlienkou spojenia týchto dvoch subjektov do jedného fungujúceho klubu,“ prezradil motiváciu k spolupráci dvoch nových hokejových subjektov na Podpoľaní výkonný riaditeľ Miloš Melník.

Šéfa spriaznenej firmy, podporujúcej podpoliansky hokej, teší, že medzi prioritné záujmy nového subjektu budú patriť výchova a zdravý vývin tamojšej športujúcej mládeže. Podobný názor zdieľa aj jeden z poslancov detvianskeho mestského zastupiteľstva.

„Ide nám o opätovné vrátenie športovej hrdosti mestu a do sŕdc jeho obyvateľov. Chceme vytvárať podmienky pre všetky vekové kategórie, aby si ľadový hokej mohol zahrať každý, a to s hrdosťou možnosti reprezentovať mesto Detva. Záujmom klubu pri výchove a rozvoji mládeže je spolupráca s obcami v regióne v zmysle motta: ´škola, šport, rodina´,“ vyjadril sa na margo novej spolupráce Jaroslav Bahleda.