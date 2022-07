Lučenčan pomáhal s prípravou borca. Moravčík v Prahe uspel

Zápas Slováka na Oktagon underground v pražskej O2 Aréne sledovalo 20-tisíc ľudí. K triumfu dopomohla aj spolupráca "Draculu" s trénerom Štefanom Bohinským.

LUČENEC, BANSKÁ BYSTRICA, PRAHA (ČESKÁ REPUBLIKA). Ponuka, ktorá sa neodmieta. Presne tak možno opísať výzvu, do ktorej sa vrhol tréner Štefan Bohinský so svojim tímom pri príprave boxeristu Vlada Moravčíka.

Úspešní borci z Dracula Gym-u na pražskom Oktagon underground. Zľava Š. Bohinský, V. Moravčík, P. Kuruc a V. Piperek (zdroj: archív Štefana Bohinského)

Ten bol hlavnou hviezdou galavečera DFN 7, ktorý sa uskutočnil v pražskej O2 Aréne.

Približne 20-tisíc ľudí sledovalo boxerský zápas na Oktagon underground. Svoje zastúpenie na tomto podujatí mal aj Lučenec, a to v osobe kouča Štefana Bohinského. Novohradčan, ktorý sa okrem vedenia vlastného Box Clubu v našom meste zaoberá aj trénovaním bojovníkov v banskobystrickom Dracula Gym-e, sa výraznou mierou spolupodieľal na príprave Moravčíka.

„Vlado mal byť hlavnou hviezdou nastávajúceho galavečera DFN 7. My sme museli jednoznačne vyhodnotiť, či vôbec takúto ponuku prijmeme, a to už niekoľko týždňov pred akciou. Išlo hlavne o možné zranenie, keďže pri bojových športoch je to veľmi pravdepodobné.

Tým by sme ohrozili dôležitý chod celého galavečera prestížnej DFN 7. Ďalším faktorom bolo to, že Vlado celý život bojuje ako thajský boxer, takže príprava na klasický boxerský zápas si vyžadovala extra nastavenie,“ vyjadril sa Bohinský.