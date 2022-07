Alternatívne leto nekončí, na budúci rok sa vráti opäť aj so zmenami

Reportáž z hlavných dní festivalu, ktorý vyzerá, že na Bzovíku zakotví.

BZOVÍK. Po prvom zahrievacom dni, ktorý bol vo štvrtok čakali festival Slovenské Alternatívne Leto (SAL) ešte dva horúce dni a nielen po teplotnej stránke. Piatok a sobota (15.-16. júl) sa niesli v duchu žánrovej pestrosti. Ponúkali osvedčené alternatívne "hviezdy" i veci hodné objavovania. Kvôli pracovným povinnostiam som žiaľ na festival iba dobiehal do Bzovíka vždy v podvečer, takže moje dojmy sú neúplné.

Piatkové explózie

V piatok si tak nechávam uniknúť okrem iného i Tibor Feledi Kairos Quintet, čo ma mrzí mnohonásobne, ale čas hrá často proti nám.

Stíham našťastie na Bombura stage, umestnenom v niekdajšej vodnej priekope NTS trio, ktoré sa prezentuje zaujímavým štýlom. Trojica špičkových hráčov lieta aj počas jednej skladby z štýlu do štýlu a ukazuje, že čo všetko je schopná zahrať. Organizátori festivalu to vystihli už v programe: „Ich produkcia je voľnou improvizáciou aj dômyselnou kompozíciou zároveň. Nájdete v nej súčasnú hudbu, alternatívny jazzrock, punk rock, elektroniku a svoje miesto v nej majú aj psychadelické plochy, plus niečo, čo sa ani nedá vyjadriť slovami, priblížiť sa tomu môžete len čistou empíriou počas ich vystúpenia."

Škoda, že ich nevypočulo viac návštevníkov festivalu. Trojica Michal Nejtek, Petr Tichý a Štěpán Smetáček by si zaslúžili viac pozorných uší. Zakúpenie zvukových nosičov bolo nutnosť a už s odstupom niekoľkých počutí aj doma, môžem povedať, že toto sa tak ľahko nezunuje. Vždy je čo objavovať.

The Carpenter Ants pomedzi to hrali vo vnútri pevnosti svoje blues na menšom Akropola stage. Boli už na festivale vlani. Postarší páni tak mali už svoje publikum. Fajn, hlavne ich bubeník si zaslúži osobitnú pochvalu.

Na Bombura stage sa predstavil aj ďalší vynikajúci český export, kapela - 123 min. Opäť fúzia viacerých štýlov. Spevák, gitarista a autor piesní Zdeněk Bína to všetko oživoval svojím výrazným spevom. Publikum už bolo našťastie početnejšie a prijímalo spokojne energiu plynúcu z pódia.

Na chvíľu sme zablúdili aj do bašty, ktorá sa nachádza pri bráne do pevnosti Bzovík. Tá bola určená cez deň hlavne na rôzne zaujímavé diskusie, teraz tam so zvukom čarovalo zoskupenie Alapastel. Väčšina publika mala pri ich hudbe zavreté oči a nechala sa unášať hudbou. My sme ale chceli ešte žiť tak sme vyrazili na rakúskych Elektro Guzzi.

Necháme opäť prehovoriť organizátorov: „Ovplyvnení detroitským technom, hrajú s klasickou zostavou kapely vrátane gitary, bicích a basgitary. Originálny zvuk a štruktúra skladieb vás uchváti od prvých tónov a nepustí vás kým nezaznie ten úplne posledný."

Na nás to fungovalo stopercentne aj keď pre niekoho to bolo monotónne. Čo techno aj má byť.

V pevnosti ešte začal svoj set DJ Mishek, ktorého vyhnala z pódia až ochranka. Tá aj nás vyprevadila z areálu. Na východe už svitalo. Pár hodín spánku a hurá späť do práce. Aby sme sa mohli v podvečer vrátiť.

Sobotnajšie vyvrcholenie

V posledný deň SAL som sa tešil, že stihnem aspoň Martin Geišberg & Richard Autner Band, stalo sa. I keď som sa trochu po príchode zacyklil pri známych, stihol som ešte jeho podstatnú časť. Toto vystúpenie bolo príjemným "vzývaním dažďa". Dokonca pritiahlo aj nejaké oblaky, ktoré po ich vystúpení opäť odplávali kamsi preč. Nasledoval menší výpadok sledovania programu ktorý patril kapele Veľká potreba. My sme tú svoju vykonali v miestnom pohostinstve. Kde sme zahnali smäd a ja spoznal aj maďarského biológa Ambruša, ktorý na festival prišiel na bicykli s Budapešti.

Beata Hlavenková a kapela Snů na hlavnom pódiu mala tiež menej početné publikum ako si zaslúžila. Jej vystúpenie sa totiž čiastočne krylo s koncertom kapely Madhouse Express. Hneď ich prvé tóny vyliezli z pevnosti až do priestoru hlavného pódia. Neodolal som a išiel tam.

Dobre som spravil, kapela ponorená počas celého vystúpenia do tmy dávala početnému množstvu divákov presne to čo od nich zjavne očakávalo. Učebnicovú porciu psychadélie. Niekdajší bratia spoza rieky Morava vedeli čo robia a podmanili si dav.

Opäť prechádzka okolo hradieb a návrat na hlavné pódium, kde už boli nachystaní Bez ladu a skladu. Síce hrali na SAL aj vlani, ale teraz tu boli v podobe gratulantov a darčeka zároveň. Vrátili sa totiž na miesto činu presne po 27 rokoch. Hrali už totiž na prvom ročníku festivalu. Zahrali svoj štandardný setlist zložený zo známych songov. A tak naplnili očakávania a dodali aspoň istotu, že niektoré veci sa našťastie nemenia.

Záver festivalu sa presunul do vnútorných priestorov pevnosti. Čakali nás posledné dve hudobné vystúpenia.

Blikajúci Dychový Hudobný Systém bol doteraz pre mňa veľkou neznámou. A musím povedať, že bol jedným z najväčších prekvapení. Energia z nich priam sršala, dokonca aj po výpadku prúdu, ktorý vraj spôsobila v jednom z výčapov nejaká skratujúca predlžovačka. Odohrali tak zvyšok koncertu akusticky a hravo. Keď na nich niekde narazíte neváhajte si ich vypočuť.

Drť drtila

Záverečné zoskupenie Drť začalo už hlboko v noci a tak publikum žiaľ postupne vyprchávalo, ako slovenská dobrosrdečnosť. Aj mňa už lámalo na spanie, ale vydržal so až do konca ich mrazivého vystúpenia. Aj tu sa(tak ako v Bez ladu a skladu) predstavil Mišo Kaščák v úlohe speváka.

Najlepšie ich opísali opäť organizátori:

„Angažovanú kapelu tvorí zmes hudobníkov zo Slovenska a Maďarska. Intenzívny zvuk za hranicou štandardných žánrov testuje svedomie doby pred revolučným rokom 1989 a dnes. Spoločne tvoria svojský rukopis oscilujúci medzi viacerými žánrami od punku po free jazz. Prvý album Puntičkár je zhudobnením rozhovoru bývalého šéfa ŠtB generála Alojza Lorenca. Druhý album kapely Minister financií vyšiel v máji 2022 a jeho predlohou sa stala „tajná“ nahrávka rozhovoru medzi bývalým ministrom financií́ Jánom Počiatkom a bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom, ktorú nahral Marián Kočner.

Práve zhudobnenie dnes verejnej nahrávky odkrýva pravú́ tvár, skutočný́ pohlaď a názor, a už̌ mnohým bez hudby znie ako niečo hraničné a pomerne "hardcorové". Tóth a textár Kundlák hudobne a textovo spracovávajú kontroverzné a problematické́ výroky ľudí́ spravujúcich štát, ktoré́ sa stali kľúčovými pre kultúrne aj spoločenské́ prostredie.

Muzika pri ktorej sa určite zamyslíte a nad ich reflexiou udalostí aj nahneváte."

A bolo to presne o tom, Počiatkova a Trnkova vulgárnosť poukazuje aj na tú našu. Drť ma rozdrvila. Po nej som nakoniec ťažko zaspával.

Ako teda stručne zhodnotiť tohtoročné SAL? Zmena miesta mu neuškodila, skôr naopak. Návrat na Bzovík kde festival začal má určite zmysel. Miesto je to jedinečné. Otázne je ako to z dlhodobého hľadiska prijmú miestni. Snáď to raz ročne vydržia aj do budúcna. Tohtoročná vzájomná interakcia dopadla z môjho pohľadu na výbornú.

Bolo vopred jasné, že nebude všetko úplne jednoduché a organizátori sa budú musieť znovu zžiť s miestom, kde začínali.

Jediné čo by som teda výraznejšie im chcel vytknúť bolo chodenie medzi hlavným pódiom(ktoré na druhú stranu malo tiež svoje čaro) a vnútornou hudobnou scénou. Tiež nebolo dobré, že sa hudobné vystúpenia občas prekrývali, čo prinášalo roztrhanie nie až tak početného publika. Program bol poskladaný dobre a našiel som tam opäť niečo čo som doteraz nepoznal.

Najväčšie osobné prekvapenia: NTS trio, Drť, Madhouse Express, Elektro Guzzi a Blikajúci Dychový Hudobný systém. Ale nevidel som ani jednu kapelu, ktorá by mi vyložene nesadla. A hneď prvá kapela v ktorej hral miestny starosta Boris Sedmák bola príjemným zážitkom.

A čo bude ďalej...

Po skončení festivalu som oslovil členku organizačného tímu Slávku Prevendarčíkovu a tá prezradila na čom sa organizátori po skončení festivalu dohodli.

„Festival bude na Bzovíku o rok opäť. Obec nám vyšla v ústrety, prijali nás. Starosta pomohol ako vedel, jazdil na traktore ešte aj v nedeľu ráno. Zrušíme jedno pódium, festival sústredíme do areálu nech sa nebehá hore dole. Remeselrezradila plánované zmeny.

Slávka Prevendarčíková mala čas aj pozrieť si hudobné vystúpenia a tak pridala zoznam toho čo sa páčilo najviac jej:

„V piatok sa nám veľmi páčil koncert Mariana Slávku vLáska. Úplne krásny vymakaný koncert, vzdušný, ľahký, zaujal. Keď hrali, prišli chlapci NTS trio, ktorí boli pre mňa tiež obrovským zážitkom. Bubeník z NTS sledoval z backstage kolegu bubeníka M.Slávku celý čas. Evidentne ho jeho hra veľmi zaujala.

NTS trio je dosť zaneprázdnená kapela hraním na festivaloch tak som rada že to vyšlo a našli si čas. -123min. tiež nesklamali, vynárali sa spomienky z minulých čias. Pekné bolo že zaspievali aj po slovensky.

Spevák Zdeněk Bína má stále elektrizujúci hlas a potešilo ma že majú tu stále svojich fanúšikov, podpisovala sa aj stará platňa prinesená fanúšičkou /ja / a ľudí na koncerte bolo tiež dosť. Veľmi dobrá atmosféra bola aj na štandardne výbornom koncerte The Carpenter Ants, ktorí boli na našom festivale aj vlani.

Tento rok už bohužiaĺ bez jedného člena ktorý umrel. Do rána po monotónnych Elektro Guzzi náš obľúbený DJ Mishek, ktorý to krásnym vystúpením s čarovaním s vinylmi odpálil ako vlani do rána.

V sobotu mňa osobne milo prekvapil koncert izraelskej hudobníčky Aravy Gal, ktorú som celý deň stretávala na festivale a koncertoch. Veľmi svieži koncert odmenený kyticami levandulí od fanúšikov."

