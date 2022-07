Zomrel významný lučenecký historik

Okrem iného stál aj pri zrode Mestského múzea v Lučenci.

LUČENEC. Včera, 19. júla zomrel vo veku nedožitých 76. rokov lučenecký historik Štefan Böszörményi známy nielen v miestnej maďarskej kultúrnej komunite. S jeho príspevkami v slovenčine sa mohli stretávať aj záujemcovia o históriu v zborníku zo stretnutia priateľov regionálnej histórie, ktorý vychádza každoročne od roku .

V roku 2016 bol taktiež ocenený lučeneckou samosprávou za uchovávanie a záchranu kultúrnospoločenského dedičstva mesta i regiónu Novohrad. Jeho vklad do mapovania dejín Lučenca a jeho okolia je však rozsiahlejší. Okrem iných na neho spomínajú aj pracovníci Mestského múzea v Lučenci.



„Mestské múzeum Lučenec sa pri svojom zriaďovaní v roku 2016 snažilo obklopiť ľuďmi, ktorí boli oddaní svojmu mestu, jeho histórii a ktorí o ňom mali množstvo poznatkov, aj keď nie vždy boli vyštudovanými odborníkmi. Štefan Böszörményi bol jedným z nich." uviedli múzejníci na sociálnej sieti s tým, že stál pri nich, pomáhal s koncepciou múzea no bol pre nich aj „studnicou vedomostí, uchovávateľom archívnych materiálov reformovanej cirkvi, spolupracovníkom, lektorom, priateľom... Lučenčan, ktorý sa neodmysliteľne zapísal do histórie svojho mesta a vtlačil mu svoju pečať."

Aj my sa pripájame k tým, kto mu vyjadrujú vďaku za jeho činnosť a tiež úprimnú sústrasť.