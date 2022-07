V Malom Krtíši plánujú rozšíriť výrobu motorov pre kompresory

Pribudnúť by mohlo až 24 nových pracovných miest.

MALÝ KRTÍŠ. Spoločnosť Sisme Slovakia, s.r.o. plánuje vo svojom závode v Malom Krtíši (okres Veľký Krtíš) rozšíriť výrobu motorov pre kompresory. Ide o investíciu v sume 1,5 milióna eur, vďaka ktorej sa má do konca roka 2024 vytvoriť 24 nových pracovných miest. Firma žiada štát o investičnú pomoc v sume 300-tisíc eur vo forme úľavy na dani z príjmov. Vyplýva to z materiálu, ktorý ministerstvo hospodárstva predložilo do pripomienkového konania.

Spoločnosť od štátu pôvodne žiadala investičnú pomoc vo forme úľavy na dani z príjmov v sume 600-tisíc eur. Ako uviedol rezort hospodárstva, Ministerstvo financií SR vyjadrilo súhlas s poskytnutím investičnej pomoci, ak sa zníži na 300-tisíc eur. Ministerstvo hospodárstva následne vyjadrilo súhlas s poskytnutím investičnej pomoci v maximálnej sume 300-tisíc eur vo forme úľavy na dani z príjmov.

„Navrhovaná investičná pomoc spĺňa definičné znaky investičnej pomoci, ktorej cieľom je rozšírenie existujúcej prevádzkarne priemyselnej výroby v lokalite Malý Krtíš," dodal rezort hospodárstva.

Firma Sisme Slovakia v závode v Malom Krtíši vyrába statory a rotory, ktoré sú dodávané ako pohonné jednotky do kompresorov pre chladenie. Realizáciou investičného zámeru chce rozšíriť kapacitu existujúcej prevádzkarne v priemyselnej výrobe prostredníctvom investícií do výrobných strojov.