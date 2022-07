Reštart pohárovej súťaže. Na palubovky sa vracia po šiestich rokoch

Vyspovedali sme šéfa exekutívy Slovenského futsalu. "Chceme zapojiť aj mužstvá z regiónov a spropagovať tento nádherný šport," tvrdí Vladimír Ambrozek.

BRATISLAVA, SLOVENSKO. Futsalové kluby, a to nielen tie extraligové, a fanúšikovia futsalu sa môžu tešiť na väčšiu zápasovú porciu. Ligové duely najvyššej súťaže spestria v sezóne 2022/2023 konfrontácie tímov v Slovenskom pohári.

Vladimír Ambrozek (napravo, v tmavom) gratuluje hráčom Mimelu k zisku ligového titulu (zdroj: Futsalslovakia.sk)

Ten sa na palubovky slovenských mužstiev vracia po šiestich rokoch. Viac nám prezradil Vladimír Ambrozek, šéf exekutívy Slovenského futsalu.

Pán Ambrozek, prečo sa Slovenský futsal opäť rozhodol obnoviť tradíciu pohárovej súťaže po šiestich sezónach?

Pamätám si ešte z minulosti, keď som robil generálneho manažéra v tíme sériového šampióna Slov-Matic FOFO Bratislava, že súboje o víťaza v Slovenskom pohári boli príjemným spestrením konca sezóny.

Z nedávnych majstrovských osláv Mimelu Lučenec (zdroj: Futsalslovakia.sk)

Hlavným dôvodom návratu futsalovej pohárovej súťaže ale je, že do súťaže chceme zapojiť aj mužstvá z regiónov a spropagovať tento nádherný a dynamický šport u nich, teda priamo v regiónoch. Radi by sme, ak na to bude vôľa, spustili časom aj druhé ligy.

Aká je aktuálne situácia v rámci futsalovej extraligy? Na koľko tímov sa môžeme tešiť v nadchádzajúcej sezóne?

Uzávierka prihlášok do novej extraligovej sezóny bola k 15. júlu. Prihlásilo sa všetkých desať tímov, ktoré štartovali aj v minulom ročníku. Jeden klub je zatiaľ prihlásený podmienečne, keďže hľadáme spolu východisko, aby splnil marketingové podmienky nášho nového generálneho partnera, ktorého predstavíme na tlačovej konferencii pred štartom novej sezóny.

Mimel Lučenec - ligový šampión 2021/22 (zdroj: Futsalslovakia.sk)

Vráťme sa k poháru. Z akých ďalších súťaží, resp. líg by sa mohli prihlásiť kluby do Slovenského pohára? Dokedy majú možnosť prihlásiť či vyjadriť sa z hľadiska svojej účasti?

Prihlásiť sa okrem extraligistov, ktorí majú účasť v Slovenskom pohári povinnú, môže ktorékoľvek mužstvo z nižších úrovní súťaží na Slovensku. Prihlášku musia podať do 15. septembra.