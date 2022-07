Prezidenta odchody mrzia. V FTC však káder adekvátne doplnili

Do mužstva prichádza 27-gólový kanonier, "Košičan" s exotickým menom, navrátilec z maďarskej ligy a Srbi. Pri kormidle zostáva skúsený kouč. Prípraváky zatiaľ na víťaznej vlne.

FIĽAKOVO. Druhým najúspešnejším treťoligovým tímom z nášho regiónu bolo v uplynulej sezóne Fiľakovo. FTC ukončilo posledný ročník pod hlavičkou TIPOS III. ligy Stred na 7. mieste, na šiesty Lučenec stratilo štyri body. Ak by uspelo v záverečnom derby v Kalinove, mohlo len bod.

Foto zo zimnej prípravy (február 2022). Zľava Ľ. Šimkovič, L. Kviežević a A. Visnyai (FTC Fiľakovo) (zdroj: Róbert Rácz)

Výkonný výbor futbalového oddielu sa v po polsezóne rozhodol nepredĺžiť zmluvu s trénerom Eugenom Barim, na lavičku Á-tímu napokon zasadol skúsený kouč Ľubomír Šimkovič. Káder zostal v tom čase pokope a podarilo sa mu vybojovať si miesto, resp. postup do novej reorganizovanej tretej ligy Východ.

ĎALEJ SA DOČÍTATE: Ako vníma Attila Visnyai uplynulú sezónu 2021/22?

Kto po novom pomôže s riešením prípadných problémov áčka?

Kto odišiel a kto prišiel, resp. vrátil sa do kádra FTC?

Prečo sa vo Fiľakove tešia na duely Slovnaft Cup-u?

Aký má prezident klubu názor na reorganizáciu súťaží?

Plus ciele, ambície a plány FTC do III. ligy Východ

Po skončení sezóny a v priebehu letnej prípravy však kabínu opustili niekoľkí stabilní hráči. Ich miesto v mužstve nahradia nové a staronové mená. Viac nám v exkluzívnom rozhovore prezradil Attila Visnyai, prezident FTC Fiľakovo.

Futbalisti fiľakovského FTC pred zápasom s Lučencom (zdroj: Róbert Rácz)

Pán prezident, ak môžete, skúste sa obzrieť za sezónou 2021/22. Ako by ste ju celkovo zhodnotili?

Uplynulú sezónu hodnotím pozitívne. Cieľ, ktorý sme si pred ročníkom 2021/2022 stanovili, a tým mal byť postup do tretej ligy Východ, sme splnili. Je škoda niektorých zápasov, ktoré sme mohli vyhrať, no na druhej strane, bolo tu množstvo duelov, ktoré sme dokázali dotiahnuť do úspešného konca. Sezónu hodnotím ako dobrú, kvalitnú a so splneným cieľom.

Zostáva aj naďalej pri kormidle Á-tímu tréner Ľubomír Šimkovič?

Na túto otázku odpoviem trochu obšírnejšie. Pred začatím prípravy sme sa v klube rozhodli vytvoriť päťčlenný minivýbor, ktorý má za úlohu zaoberať sa celým futbalovým oddielom od žiakov po mužov, pričom centrom pozornosti má byť najmä Á-tím FTC.

Z pohárového zápasu medzi Sklotatranom Poltár a FTC Fiľakovo (zdroj: Róbert Rácz)

Štyria ľudia plus ja ako prezident klubu sa budeme operatívne zaoberať vzniknutými problémami, ktoré by mohli narušiť bezproblémový chod nášho áčka.

Ľubomír Šimkovič - nový tréner FTC Fiľakovo (zdroj: Róbert Rácz)

No a práve tento minivýbor sa pred štartom letnej prípravy rozhodol, že na poste hlavného trénera bude aj naďalej pokračovať doterajšia dvojica Šimkovič – Farkaš. Ľubomír Šimkovič ako tréner, Richard Farkaš v pozícii jeho asistenta.

Kto okrem vás je ešte v novovytvorenom minivýbore, ktorý ste spomenuli?

Ide najmä o ľudí, ktorí sú členmi FTC a ktorých hlavným cieľom je pomoc fiľakovskému futbalu. Prioritou číslo jeden je, ako som spomínal, Á-tím Fiľakova. Dohodli sme sa, že napríklad jeden z nich bude mať nastarosti rozhodcov, druhý marketing, klubový facebook, ďalší bude nápomocný pri prestupoch atď.

Proste, je to päť zanietených ľudí, ktorí sa zhodli v myšlienke: „Z hľadiska fiľakovského futbalu chcem urobiť maximum pre tretiu ligu Východ, je to nová, vážna súťaž.“