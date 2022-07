Hnúštianska samospráva kúpila historický park v centre mesta

Splácať ho bude päť rokov.

HNÚŠŤA. Historický park – záhrada Máriássy je už celý v majetku mesta Hnúšťa (okr. Rimavská Sobota). Informuje o tom na sociálnej sieti primátor mesta Roman Lebeda s tým, že radnici sa ho nedávno podarilo odkúpiť od šľachtickej rodiny Máriássy. Mesto budú pozemky v parku s výmerou 7 860 metrov štvorcových stáť 62 880 eur, pričom ich uhradí v piatich ročných splátkach po 12 576 eur.

„Ak by sme rodinu neoslovili o odkúpenie pozemkov, poslední dvaja potomkovia rodu Máriássy, ktorí sa ešte narodili v Hnúšti, by o niekoľko rokov umreli a nevedno, ako by sa zachovali potomkovia, či by lukratívne pozemky v centre mesta nepredali niekomu inému. Takto sme park dostali do majetku mesta a navždy už ostane majetkom Hnúšťanov,“ objasnil primátor a dodal, že v júni tohto roku po viac ako roku rokovaní s rodinou Máriássy podpísali kúpnu zmluvu na pozemky, ktoré doteraz patrili im. Výnimku tvorilo obdobie po roku 1945, keď bol majetok šľachtickej rodiny znárodnený, v roku 1996 bol však rodine v reštitúcii vrátený.

Záhradu založili Kubíniovci, ktorí sa v Hnúšti usídlili už v roku 1495. Hoci Ján Balang v diele Rimavská dolina uvádza, že okrasný park bol založený ešte v 17. storočí, najpravdepodobnejším zakladateľom okrasného parku bol Peter Kubínyi na konci 18. storočia.

Mesto Hnúšťa v súčasnosti oslovilo majiteľa ďalších pozemkov okolo „Bunkra“ a prejavilo záujem odkúpiť aj tieto pozemky vrátane budovy Bunkra. „Pravidelne nás oslovujú občania, ktorým prekáža zanedbaná budova v centre. V prípade, že by sa ju podarilo získať do vlastníctva mesta, mohla by sa z tohto starobylého sídla rodín Kubínyi, Fáy a Máriássy v budúcnosti stať budova, do ktorej by sa vrátil život a bola by využívaná pre občanov a návštevníkov mesta,“ popísal ďalší zámer Lebeda a doplnil, že samospráva by na rekonštrukciu mohla získať granty Európskej únie, tak, ako sa jej to už podarilo v prípade Petrivaldského vily.