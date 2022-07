Kompas fanúšika: Olováry, Halič a Biskupice zbrojili. Radzovce posilní TOP kanonier

Zmeny v kádroch hlásia mužstvá zo 7. ligy ObFZ Lučenec, VI. ligy skupiny D a tiež V. ligy skupiny Juh. Pýtali sme sa na odchody, príchody a ciele. Vieme rozpisy 1. kola.

LUČENEC, REGIÓNY. Štart futbalových súťaží sa nezadržateľne blíži. Či presnejšie povedané, nižších futbalových líg, keďže Fortuna liga a II. liga už majú úvodné kolá za sebou. Sezóna 2022/2023 bude pre väčšinu klubov iná, nová. Nesie sa totiž v znamení reorganizácie.

Sezóna 2022/23 už klope na dvere. (zdroj: Róbert Rácz)

Fanúšikov a čitateľov z nášho regiónu a blízkeho okolia bude azda najviac zaujímať kvarteto súťaží. Konkrétne ide o: III. ligu Východ, V. ligu Juh (ekvivalent minuloročnej IV. ligy Juh – pozn. red.), VI. ligu skupinu D (v uplynulej sezóne V. liga skup. D – pozn. red.) a 7. ligu, tzv. Majstrovstvo ObFZ Lučenec.

Za 7. ligu ObFZ Lučenec odpovedali: Vidiná, Halič, Podrečany, Mýtna, Cinobaňa, Ružiná, Lovinobaňa, Divín a Biskupice

Vidiná, Halič, Podrečany, Mýtna, Cinobaňa, Ružiná, Lovinobaňa, Divín a Biskupice Za VI. ligu skup. D odpovedali: D. Strehová, Tomášovce, Olováry a Buzitka

D. Strehová, Tomášovce, Olováry a Buzitka Za V. ligu skup. Juh odpovedali: Radzovce, Málinec a Hajnáčka

Radzovce, Málinec a Hajnáčka Plus rozpis zápasov úvodného kola 7. ligy, VI. ligy D a V. ligy Juh

Na margo vyššie uvedených líg a tiež celkovo reorganizácie súťaží v slovenskom futbale upresňujeme, že tretia liga prešla pod záštitu Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a piata a šiesta liga (spoločne s tunajšími Majstrovstvami regiónu – IV. ligou) zostávajú pod patronátom Stredoslovenského futbalového zväzu (SsFZ).

Olováry prešli výraznou obmenou hráčskeho kádra. Foto zo Zimného pohára ObFZ LC (zima 2022) (zdroj: Róbert Rácz)

Reorganizácia zmenila aj pomenovanie a číslovanie oblastnej súťaže. Namiesto vlaňajšej 6. ligy pôjde teda v aktuálnej sezóne o 7. ligu, spadajúcu pod lučenecký Oblastný futbalový zväz (ObFZ LC).

Športová redakcia nášho týždenníka MY sa rozhodla zmapovať predsezónne aktuality vo vybraných kluboch v rámci seniorského futbalu. V uplynulých dvoch týždňoch sme oslovili kluby s požiadavkou o zodpovedanie troch otázok: 1.odchody z mužstva (resp. ukončenie kariéry), 2.príchody do klubu (resp. nové posily) a 3.ciele Á-tímu do sezóny 2022/2023.

Cinobanský CŠK sa oproti minulej sezóny (na foto) tiež posilnil. Káder opustil jeden skúsený hráč (zdroj: Róbert Rácz)

7. liga – Majstrovstvo ObFZ Lučenec

ŠK Slovan Vidiná

Odpovedá: Pavol Bútor (prezident klubu)

Odchody: Patrik Kaličiak (ukončenie hosťovania, pracovné povinnosti v Nemecku), Roman Šupina (ukončenie hráčskej kariéry), Július Burdilák (ukončenie hosťovania)

Príchody: Milan Holík (Divín), Marek Halaj (dorast Vidinej)

Ciele: Skončiť do 5. miesta

TJ Slovan Halič

Odpovedá: Pavol Matúška (hrajúci tréner)

Odchody: momentálne nemáme avizované žiadne, v príprave dám šancu každému hráčovi a potom sa uvidí. Ale myslím si, že 3-4 hráči budú musieť odísť.

Príchody: Igor Ferto (Veľká nad Ipľom), Jakub Navrátil, Erik Lavrík, Filip Darányi, Ivan Janák, Denis Lipták, Radim Babiak, Daniel Gradza, Adam Bulík a možno Martin Kajtor (všetko MŠK Novohrad Lučenec), Marcel Lalík (Vidiná), na brankársky post by mali prísť Tibor Nagy (Santrio Láza) a Adrián Lalík (Stará Halič). V riešení sú ďalší 2-3 hráči, ktorých ešte nechcem menovať, keďže nie sú 100 percent dotiahnutí.

Do tímu Haliče (na foto v zelených dresoch) prichádza enkláva mladých futbalistov (nielen) z MŠK Novohrad Lučenec (zdroj: Róbert Rácz)



Ciele: Mojím cieľom do budúcej sezóny je vrátiť do Haliče futbal a bojovať o popredné priečky v tabuľke. Som mladý tréner, ktorí ešte nemá toľko skúseností, ale učil som sa od dobrých trénerov, či už ako hráč alebo asistent hlavne v Lučenci. V Haliči sa skladá nové mužstvo, v ktorom budú hlavne mladí hráči, doplnení dvoma skúsenými futbalistami. Samozrejme, chcem zapojiť aj našich dorastencov, ktorí s nami trénujú a dostanú šancu. Dúfam, že prilákame veľa ľudí z okolia a budú sa mať na čo pozerať. Verím, že chlapci, ktorí k nám prišli, odovzdajú na ihrisku všetko a oživia haličský futbal.

MŠK Podrečany

Odpovedá: František Válek (hráč, vedúci mužstva, zdravotník...)

Odchody: Marek Andel (Stará Halič), Dušan Veselka (Santrio Láza)

Príchody: Zoltán Molnár, Sebastián Milei, Peter Nôta (všetci Panické Dravce), Juraj Hrnčiar (Tomášovce). V riešení sú ešte ďalšie posily, na ktorých získaní sa stále pracuje.

Ciele: Našim cieľom je udržať futbal v skromnej dedine. Vzhľadom k nízkym finančným možnostiam a nezáujmu mladých o tento šport budeme spokojní aj s umiestnením niekde v strede tabuľky.

TJ Družstevník Mýtna

Odpovedá: František Koristek (predseda klubu, tréner)

Odchody: František Koristek a Jozef Národa (obaja Radzovce)

Príchody: Matej Karman (Medzibrod), Marek Palúch, Erik Podhora, Roman Tamáš (všetci z dorastu).

Ciele: Hrať v hornej polovici tabuľky a pri dobrej športovej forme pomýšľať na najvyššie priečky, prípadne na víťazstvo v súťaži.

Mýtna pred vynovenou tribúnou (zdroj: archív klubu TJ Družstevník Mýtna)

CŠK Cinobaňa

Odpovedá: Radomír Berky (tréner)

Odchody: Z mužstva nám neodišiel na prestup či hosťovanie nikto. Kariéru však ukončil dlhoročný hráč Cinobane Ján Molokáč. Za jeho dlhoročné pôsobenie a skúsenosti mu veľmi pekne ďakujeme, ako aj za to, že nášmu klubu prisľúbil pomoc v čase núdze (úsmev).