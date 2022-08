Svoju záľubu povýšil na umenie. Diela mladého Budinčana udivujú

Andrej by podľa toho, za čo sa vyučil, mal robiť plecharinu. On však v kove a pod kapotou áut vidí iné poklady.

BUDINÁ. Nielen škola vždy urobí zo študenta majstra. Nájdu sa výnimky, ktoré svoju záľubu povýšia natoľko, že diela spod ich rúk doslova vyrážajú dych.

Andrej Bobáľ z Budinej patrí medzi nich. Podľa štúdií by mal robiť „plecharinu“, prípadne zvárača.

Článok pokračuje pod video reklamou

On však pod kapotou áut vidí iné poklady.

Dôkazom toho sú originálne lampy, morský koník či zaujímavé dielo pred jeho vyhňou, akoby vystrihnuté zo sci-fi filmu.

Andrej vo svojej dielni v Budinej. (zdroj: z albumu A. B.)

Remeslo má v krvi

Andrej žije v malej novohradskej obci na kopcoch, obklopených nádhernou prírodou.

Rád sa po nich túla. Do svojej dielne, v ktorej mnoho vecí si vyrobil sám, sa vracia plný pozitívnej energie a najmä inšpirácie, ktorú v krátkom čase pretaví do reality.

„Neviem, odkiaľ sa to vo mne vzalo. Skrátka, ide to samo. Robím to, čo ma baví a napĺňa. Mám to v krvi,“ hovorí s úsmevom šikovný mladík.

Netrvá dlho a na svete sú anjeli, prinášajúce svetlo, z dreveného podstavca vyrastá strom, ktorého korene akoby zrástli so skalami z budinských hôr, klasy vlniace sa vo vetre či ruže, na dotyk síce chladné, no pohľad na ne je hrejivý.

Skrátka, čo Andreja zaujme, to zveční umeleckým spôsobom.