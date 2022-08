BKM zbrojí. Do kádra pribudli dvaja Američania a Čiernohorec

Kvarteto už potvrdených Slovákov, ktorí v drese "Pelikánov" pôsobili v uplynulej sezóne, rozšírila trojica legionárov.

LUČENEC. Basketbalová sezóna 2021/2022 uzavrela svoju kapitolu. Tímy však nezaháľajú a už teraz zbroja do nadchádzajúceho ligového ročníka, ktorý by mal odštartovať začiatkom októbra. Kluby postupne predstavujú nové posily, výnimkou v tomto smere nie je ani BKM Lučenec.

Už pred niekoľkými týždňami sme čitateľov nášho týždenníka informovali o pokračovaní slovenského kvarteta hráčov, ktorí boli súčasťou vlaňajšej nadmieru vydarenej sezóny. Po Lukášovi Bolekovi, Jánovi Zrvanovi, Matejovi Siládim a Šimonovi Ďurišovi sa s "Pelikánmi" dohodol na pokračovaní ďalší Slovák, mládežnícky reprezentant SR Ondrej Kapustík.

Do mužstva, ktoré v ročníku 2022/23 povedie srbský kouč Marko Boras, v uplynulých dňoch pribudli aj traja legionári – Tyrell Corbin, Vasilije Kneževič a Isaiah White.

"O Lučenci som počul, že je to dobrý klub a má skvelých fanúšikov, čo je pre nás hráčov dôležité. Tiež som dostal pozitívne referencie o lige. Moje ciele sú vždy najvyššie, to je jedno, kde a za koho hrám. Chcem bojovať o najvyššie méty a urobím všetko, aby sa mi to s mojimi spoluhráčmi podarilo," vyjadril sa pre klubový web BKM Lučenec Čiernohorec Kneževič.

26-ročný basketbalista je súčasťou reprezentačného kádra Čiernej Hory. Pozvánku do najcennejšieho dresu svojej krajiny, ktorý obliekal už aj v mládežníckych kategóriách, si vyslúžil vynikajúcimi výkonmi na klubovej úrovni v tíme domáceho Lovcenu Cetinje. S týmto klubom si zahral aj v Balkánskej lige a Jadranskej lige 2.

Po zmene pôsobiska (konkurenčné tímy, Bulharsko) odštartoval uplynulú sezónu opäť v mužstve Lovcen Cetinje, napokon sa však sťahoval do Ibaru Rožaje.

"Kneževič patril k lídrom tímu, o čom svedčia jeho priemerné zápasové čísla – 16,2 bodu, 5,8 doskoku a 2 asistencie. V nadnárodnej Balkánskej lige ich mal ešte o čosi vyššie – 16,9 bodu, 6,8 doskoku a 1,8 asistencie," uvádza sa vo vyjadrení BKM Lučenec na facebookovom profile klubu.

Podobne pozitívne naladený ako Kneževič je na nový angažmán v Novohrade aj americký rozohrávač, ktorý je absolventom univerzity California State Bakersfield a viackrát bojoval o miesto v NBA. V rokoch 2017 až 2019 si zahral na farme Phoenixu Suns.

Tyrell Corbin, ďalšia zo zahraničných posíl klubu (zdroj: upravené z FB BKM Lučenec)

"Teším sa, že budem súčasťou Lučenca. Počul som, že to je dobrý klub s víťaznou mentalitou. Chcem v tom pokračovať, vyhrávať čo najviac stretnutí a dúfam, že sa mi podarí priniesť do mesta nejakú víťaznú trofej," vyjadril sa pre klub Tyrell Corbin.

Corbin si vyskúšal aj viaceré exotické destinácie, ako napríklad Mongolsko, Indonézia alebo Albánsko. Počas svojho doterajšieho pôsobenia medzi „profíkmi“ sa stal vicemajstrom Mongolska a majstrom Albánska.

"V predchádzajúcom ročníku hral v gruzínskom Mega Tbilisi, kde patril k najlepším hráčom celej súťaže. Napokon doviedol svoj tím aj k triumfu v nadnárodnej Kaukazskej basketbalovej lige," cituje klubová sociálna sieť.