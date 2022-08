Stredné Slovensko sa hemží zážitkami, najnovšie tu prepojili dva unikáty

O spoznávanie krás Horehronia počas jazdy Zbojníckou strelou alebo po trati Čiernohorskej železnice je mimoriadny záujem.

ZBOJSKÁ. Na Horehroní vzniklo zaujímavé prepojenie dvoch netradičných dopravných prostriedkov. Vďaka nim môžu návštevníci spoznávať krásy regiónu.

Ide o Zbojnícku strelu s možnosťou prestupu na Čiernohorskú železnicu.

„Počas výletu zažijú návštevníci pravú atmosféru Zbojníckeho dvora na Salaši Zbojská alebo, naopak, Gazdovského dvora v sedle Chlipavica. Do minulosti ich vtiahne nostalgická jazda v jednom z historických vozňov, poháňanom parným alebo motorovým rušňom Čiernohorskej železnice,“ priblížila Petra Ridzoňová Hlásniková, riaditeľka OOCR Región Horehronie, a konkretizovala, že atraktívny výlet sa začína na Salaši Zbojská.

Zbojnícka strela. (zdroj: OOCR Horehronie)

„Odtiaľ odchádza Zbojnícka strela podľa platného grafikonu. Sprevádzajú ju bečanie ovečiek, erdžanie koní a brechot salašníckych psov. Práve tie návštevníkov vyprevádzajú na jazdu kľukatými lesnými cestičkami, vedúcimi cez sedlo Chlipavica až do Čierneho Balogu. Tam stojí jedna zo staníc Čiernohorskej železnice, kde už čaká vlakvedúci s pristavenými historickými vagónmi, poháňanými rušňom. Záujemcovia do nich môžu zo Zbojníckej strely prestúpiť a pokračovať v ceste až do hlavnej stanice spomínanej železnice.“

Rovnako ako zaujímavá trasa Zbojníckou strelou a tiež historickým vláčikom ponúka jedinečný zážitok aj hlavná stanica Čiernohorskej železnice.