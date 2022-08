Dramatická desaťminútovka v Lučenci, famózny obrat Radzoviec, päťgólový Kurák

Všetky dôležité fakty o úvodnom kole: FTC nastrelilo konštrukciu brány domácich až päťkrát. Zaskočili Biskupice minuloročného šampióna?

Čítajte už teraz, alebo v aktuálnom vydaní týždenníka MY Novohradské noviny - v predaji od utorka 9. augusta.

LUČENEC A OKOLIE, REGIÓNY. Futbalový kolotoč sa opäť naplno rozkrútil. Nižšie futbalové súťaže majú za sebou v sezóne 2022/23 úvodné kolá. Na domácich ihriskách sa predstavilo trio treťoligistov - Lučenec, Rimavská Sobota a Kalinovo. Fiľakovčania vycestovali na Oravu.

Futbalisti fiľakovského FTC pred zápasom s Lučencom (zdroj: Róbert Rácz)

Pozrite sa spolu s nami, ako dopadli prvé zápasové konfrontácie reorganizovaného ligového ročníka 2022/23.

Pred výkopom zápasu Lučenec - Giraltovce (zdroj: Róbert Rácz)

Okrem zápasových štatistík vám prinášame aj pozápasové vyjadrenia všetkých treťoligových trénerov, ako aj hodnotenia z duelov 7. ligy Majstrovstva ObFZ Lučenec.

Článok pokračuje pod video reklamou

III. liga Východ

Lučenec - Giraltovce 3:1 (1:0)

Góly: 31. Püšpöky, 89. Pipíška (z PK), 90. Kojnok - 80. Makara

ŽK: 28. Daško, 52. Tchania – 56. Pončák, 57. Čuška, 90. Mati, 90. Makara

DOMÁCI: Jenčo - Daško, Kotora, Fabian, Lichý, Tchania (90. Oláh), Kojnok, Püšpöky, Tsilosani, Prokaj (65. Pipíška), Suja

HOSTIA: Prysiazhniuk - Migaš, Tomko, Oľšavský, Pončák, Chovanec (31. Pivovarský), Ficko, Tomáško, Čuška, Makara, Šima (75. Belák)

János Vízteleki (tréner Lučenca): Vedeli sme, že prvý zápas novej sezóny je vždy ťažký. Je to tak v každej súťaži, navyše, ak ho hráte pred domácim publikom. Myslím si, že v prvom polčase sme mohli streliť nie jeden, ale dva-tri góly, my sme však nastrelili len konštrukciu brány hostí a vyložené tutovky sme prestrelili, zatiaľ čo súper nemal žiadne šance. Po zmene strán sme boli akoby unavení. Súper hral na dlhé nakopávané lopty smerom dopredu, z čoho si vypracoval príležitosť na skórovanie a napokon aj vyrovnal. Kvôli spomínanej únave mojich zverencov, z ktorej pramenili nedovolené zákroky v strede poľa, to však chápem. Ťažko sme získavali lopty. Chcel som to prestriedať, no na post, ktorý som chcel vymeniť, som nemal zatiaľ adekvátnu náhradu. Myslím si, že poslať na ihrisko Andreja Pipíšku bol dobrý ťah, podarilo sa mu streliť gól a na ďalší presný zásah prihrával. Priznám sa, bol by som sklamaný, keby sme dnes nebodovali naplno. Predsa len, je to domáca pôda, mali sme síce kus šťastia, no počas letnej prípravy sme sa dosť aj nadreli.

Zverenci trénera Víztelekiho prvý zápas sezóny zvládli (zdroj: Róbert Rácz)

Oravské Veselé - Fiľakovo 1:0 (1:0)

Góly: 19. Šmiheľ

ŽK: 10. Hvoľka, 85. Hatala, 90. Jurky – 7. Petrović, 45. Ludha, 77. Knežević

DOMÁCI: Feriančik - Kmeť, Šmiheľ (72. Kraľovanský), Hvoľka (55. Hatala), Ondrek, Filinský, Gočal, Janič (88. Cuninka), Kudlička, Diviš (46. Voško), Jurky (88. Baláž)

HOSTIA: Páriš - Balázs, A. Kurunci (62. Fabián), Petrović (9. Ludha), K. Kurunci, Köböl, Lovyniuk, Knežević, Strniša, Urbančok, Hornyák

Ľubomír Šimkovič (tréner Fiľakova): Začiatok zápasu nás nezastihol v najlepšej pohode, čo bolo možno spôsobené aj dlhou cestou k súperovi. Prvých dvadsať minút boli domáci aktívnejší, vytvorili si jednu-dve šance, následne sme inkasovali gól. Po ňom sme však prebrali iniciatívu do svojich rúk, mali sme hernú prevahu a vytvorili sme si niekoľko príležitostí. Bohužiaľ, nepodarilo sa nám streliť vyrovnávajúci gól. Na druhej strane, súpera sme už do žiadnych šancí nepúšťali, naopak, my sme boli aktívnejší a tesne pred polčasovou prestávkou sme nastrelili dve brvná.