V Ružinej chystajú akciu plnú známych tvárí, nebude chýbať Desmod

Vstupenky na Deň vďaky

Vstupenky na Deň vďaky, Festival obce Ružiná si záujemcovia môžu kúpiť priamo na Obecnom úrade v Ružinej v týchto časoch:

Pondelok od 8.00 do 15.30 h, utorok od 8.00 do 17.30 h., stredu od 8.00 do 16.30 h., štvrtok od 8.00 do 15.30 h. V piatok len priamo na mieste konania akcie (tamojšie futbalové ihrisko).