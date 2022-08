Hrad Modrý Kameň má zatiaľ vyššiu návštevnosť ako vlani, blížia sa aj nočné prechádzky

Tie začnú už najbližšiu sobotu v podzemných únikových chodbách.

MODRÝ KAMEŇ. Návštevnosť v múzeu na hrade Modrý Kameň vo Veľkokrtíšskom okrese je za prvých sedem mesiacov tohto roka vyššia ako vlani. Vyplýva to z tabuľky, ktorú TASR poskytla Dáša Ďuríková z hradu Modrý Kameň. Ten je sídlom Múzea bábkarských kultúr a hračiek Slovenského národného múzea (SNM).

Pripomenula, že vlani od januára do júla navštívilo hrad 12.009 ľudí, tento rok to bolo v rovnakom období 13.378. "Ak by som porovnala máj 2021 s májom 2022, tak nám vychádzajú na tento rok lepšie čísla. Minulý rok sme však pre pandémiu nového koronavírusu a rekonštrukciu strechy kaštieľa otvorili až v polovici mesiaca," zhrnula.

Podľa tabuľky vlani v máji si pozrelo hrad 469 záujemcov, tento rok ich bolo 2919. Minulý rok v júni prišlo do múzea 2356 návštevníkov, tento rok 3929. Naopak, pokles turistov zaznamenáva modrokamenské SNM v júli tohto roka. Kým vlani ich bolo 9184, tohtoročný júl zaznamenáva 4046 osôb. Rozdiel je tak 5138. Múzeum uvádza, že v súčasnosti pracuje v sťažených podmienkach pre rekonštrukciu severného krídla kaštieľa.

Záujemcovia môžu navštíviť do 30. septembra v barokovej sále kaštieľa na hrade Modrý Kameň výstavu s názvom Krása pre ženu stvorená. Prezentuje čepiec ako symbol svojej nositeľky a fenomén tradičnej ľudovej kultúry. Ďuríková poznamenala, že na výstave môžu záujemcovia obdivovať rôznorodosť a krásu čepcov. Sú sviatočné, pracovné, svadobné, smútočné aj mestské. Pripomenula, že počas dlhodobého vývoja odevu patrilo významné miesto pokrývke ženskej hlavy.

"Nosenie čepca malo jednoznačný význam. Potvrdzovalo, že je žena vydatá," spomenula. Kurátorka výstavy Eva Dudková pripravila výber čepcov z celého Slovenska.

Na hrade tiež pripravujú Nočné prechádzky, uskutočnia sa v sobotu 13. augusta. Prehliadky budú od 18.00 do 22.00 h. Turisti spoznajú jednotlivé etapy vývoja hradu, významné udalosti aj osobnosti, ktoré ovplyvnili hrad Modrý Kameň aj jeho okolie. Večerná prehliadka sa začne v podzemných únikových chodbách. Súčasťou programu budú aj členovia skupiny historického šermu.