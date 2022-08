V Lučenci má vyrásť nová hala, presťahuje sa do nej firma, ktorá aktuálne vyrába v Haliči

Po výrobkoch spoločnosti Lustroj je v zahraničí značný dopyt. Plánujú zaviesť viaczmennú prevádzku a tým vytvoriť nové pracovné miesta.

LUČENEC. V lučeneckom priemyselnom parku JUH plánuje spustiť výrobu spoločnosť Lustroj. Tá aktuálne sídli v prenajatých priestoroch v Haliči.

Do centra Novohradu sa plánuje presťahovať po tom, ako tu michalovská firma Pyrometal vybuduje výrobnú halu.

Stavba vyrastie na pozemku s rozlohou 10-tisíc metrov štvorcových, ktorý si spoločnosť z východného Slovenska prenajala od mesta.

Prenájom odsúhlasili mestskí poslanci ešte koncom júna.

Podľa informácií, ktoré poskytol Andrej Barančok, hovorca mesta Lučenec, firma Lustroj vyrába zvárané krby. Celú produkciu odoberá spolumajiteľ, ktorým je dánska spoločnosť Aduro.

„V poslednom období enormne narastá dopyt po týchto výrobkoch a aby boli schopní naplniť počty dodaných krbov, ktoré od nich ich partner požaduje, potrebujú väčšie priestory a zaviesť druhú, prípadne aj tretiu pracovnú zmenu,“ uviedol Barančok s tým, že vo firme aktuálne pracuje 48 ľudí.

„Pri otvorení druhej zmeny plánujú okamžite zamestnať minimálne ďalších 30. Otvorené budú pozície ako majster výroby, predák, zvárač, lakovač, brusič, montér či konštruktér,“ spresnil hovorca mesta.

Lučenecká samospráva má záujem na rozšírení priemyselného parku, aby bol pripravený pre prípadných ďalších investorov a vznik nových pracovných príležitostí.

Veľa si sľubuje aj po blížiacom sa dostavaní novohradskej vetvy rýchlostnej cesty R2.

„ Pred niekoľkými rokmi, keď sme začali budovať nový priemyselný park v Lučenci, sme si dali za úlohu pritiahnuť do nášho mesta nových investorov, ktorí vytvoria nové pracovné miesta pre našich obyvateľov. Som rada, že je o náš park záujem a prácu si tam našlo mnoho ľudí. Po dlhej a tvrdej práci a petícii, ktorú podporili naši obyvatelia, sa nám podarilo pritiahnuť najvýznamnejšiu investíciu do dopravnej infraštruktúry za posledných 30 rokov do nášho mesta a regiónu a to je výstavba rýchlostnej cesty R2. Práve od R2 si sľubujeme ešte významnejší rozvoj nášho územia a príchod toľko potrebných nových investorov pre naše mesto a región. Preto už dnes pripravujeme rozšírenie priemyselného parku, aby sme boli pripravení a naši obyvatelia mali ďalšie nové pracovné príležitosti,“ vyjadrila sa Alexandra Pivková, primátorka Lučenca.

Výstavba výrobnej haly v lučeneckom priemyselnom parku by mala prebiehať v januári až máji budúceho roka.

V júli a septembri by mali nasledovať nábor nových pracovníkov a spustenie výroby s druhou pracovnou zmenou.