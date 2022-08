Veľká vlaková rozlúčka s letom opäť s kultovým Hurvínkom

Doplní ju aj autobus v kristových rokoch.

LUČENEC. Už po druhýkrát sa vyberie historický motorový vlak zo Zvolena do novohradskej obce Kalonda, ktorá leží pri hranici s Maďarskom. Prvý krát sa tak stalo vlani pri príležitosti 125. výročia trate vedúcej z Lučenca smerom na Kalondu. Už vtedy členovia občianskeho združenia Veterány.EU avizovali, žeby sa na túto trať opäť vrátili. Svoj sľub splnili a svoju akciu ešte viac rozšírili vďaka spolupráci s miestnymi subjektmi.

Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Oslava výročia vrátila na chvíľu železničnej trati život, je možné, že nie naposledy Čítajte

„Druhý ročník mimoriadnych jázd vlakom do Kalondy odvezie cestujúcich za kultúrou a umením v Lučenci, do aquaparku Novolandia v Rapovciach i do malebnej obce Kalonda. Pozývame širokú verejnosť na jazdy historickým motorovým vlakom na trase Zvolen – Lučenec – Kalonda a späť a Lučenec – Kalonda a späť (3x), ktoré sa uskutočnia v sobotu 27. augusta ako symbolická rozlúčka s letnými prázdninami," uviedol predseda združenia Jaroslav Filo.

V článku sa dočítate: • V historickom vlaku bude opäť populárny Hurvínek známy aj z populárnej filmovej trilógie• Cestujúcich vlak naberie aj pod Poľanou• V Novohrade viacero lákadiel• Na konečnej stanici pripravili bohaté vyžitie• Zastavenie v aquaparku s výhodnejším vstupným•Fotojazda s historickým autobusom, ktorý má kristove roky

Historický vlak bude zložený z motorového rušňa 753.109-8 (T 478.3109) „Okuliarnik“, trojice osobných vozňov ČSD 3. triedy s dreveným interiérom a otvorenými nástupnými plošinami na čelách, služobného vozňa „Zetka“ na prepravu bicyklov a motorového vozňa M 131.1053 „Hurvínek“ známeho z viacerých filmov, najviac asi z kultovej trilógie "Slunce, seno a ...". Odjazd vlaku bude 08:02 zo železničnej stanici Zvolen – osobná stanica. Cestujúci môžu pristúpiť aj v staniciach Pstruša, Stožok, Detva, Kriváň a Lučenec. Vlak prepraví aj cykloturistov a turistov do týchto lokalít.

V Lučenci privítajú vlak aj s folkloristami, v Kalonde viacero lákadiel

Počas cca 30-minútovej prestávky v Lučenci sa uskutoční slávnostné privítanie mimoriadneho vlaku za účasti predstaviteľov mesta v zastúpení viceprimátora Pavla Baculíka a ďalších účastníkov a folkloristov z DFS Malinčok a FS Jánošík z Fiľakova.

„Oba folklórne súbory následne spríjemnia cestujúcim prvú spiatočnú jazdu do malebnej obce Kalonda, kde bude pre návštevníkov pripravený zaujímavý program. Obec Kalonda pozýva na tradičný piknik v parku, ktorý obyvateľom i návštevníkom obce spríjemnia už spomínaní folkloristi," pokračoval Fiľo s tým, že záujemcom si stačí so sebou zobrať iba deku, či karimatku a o všetko ostatné už bude postarané.

„V ponuke bude aj prehliadka Palóc múzea, prechádzka náučným chodníkom ochrany prírody a možnosť bezplatného požičania bicyklov. Kto sa nebojí vody a chce zažiť aj trochu adrenalínu, môže si na vodnom diele Kalonda vyskúšať splavovanie Ipľa na motorovom člne, alebo v kanoe."

K vodnému dielu bude zabezpečená bezplatná kyvadlová doprava mikrobusom vždy po príchode historického vlaku z Lučenca.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Na opustenú trať opäť vyrazí vlak Čítajte

Kyvadlová doprava do aquaparku

Počas soboty budú na trati Lučenec - Kalonda premávať 4 páry spojov, ktoré zabezpečia pohodlnú dopravu na termálne kúpalisko Aquapark Novolandia situované v tesnej blízkosti železničnej stanice v Rapovciach. Návštevníci, ktorí sa pri vstupe na kúpalisko preukážu cestovným lístkom z mimoriadneho vlaku, získajú zvýhodnené vstupné.

„Jazdu historickým vlakom pohodlne stihnú aj cestujúci zo vzdialenejších častí Slovenska. Cestovný poriadok mimoriadneho vlaku je prispôsobený príchodom a odchodom pravidelných vlakov do a z Lučenca, pričom druhý a tretí spoj do Kalondy odchádza po príchode rýchlikov zo smeru Zvolen a Košice," upozornil predseda združenia Veterány.EU.

Cestovný poriadok a tarifa mimoriadnych vlakov do Kalondy bude zverejnená na stránkach organizátorov.

„Po skúsenostiach z minulého roku sme sa rozhodli pridať ďalší pár spojov z Lučenca do Kalondy a späť a zabezpečiť tak pravidelnú taktovú dopravu pre cykloturistov, turistov, železničných nadšencov i návštevníkov Novolandie. V mimoriadnom vlaku si cestujúci budú môcť vybrať zo širokej ponuky suvenírov i drobného občerstvenia a prispieť tak na aktivity nášho združenia. Okrem magnetiek a pohľadníc budú v ponuke aj hrnčeky, puzzle, vystrihovačky, omaľovánky, ruksaky, knižné publikácie i brožúrky,“ dodal jeden z organizátorov.

Fotojazda historickým autobusom

Spestrením podujatia majú byť aj kyvadlové jazdy historickým autobusom Karosa C 734.40 na trase Lučenec - Mikušovce - Rapovce - Kalonda a späť ako prípoj k historickému vlaku a cca 90-minútová okružná fotojazda po okolí Lučenca na trase Lučenec - Halič - Gregorova Vieska - Podrečany - Ružiná - Divín - Mýtna - Lovinobaňa - Vidiná - Lučenec.

Autobus bol zaradený do premávky pred 33 rokmi, v lete pred tzv. nežnou revolúciou, konkrétne 23. augusta 1989. Maximálny počet miest je 45 osôb a preprava bicyklov nie je povolená. Deti do 6 rokov cestujú zdarma. Podrobnejšie informácie o týchto jazdách budú tiež zverejnené na webových a facebookových stránkach organizátorov.

„Naše združenie sa každoročne snaží organizovať veteránske akcie v rôznych regiónoch Slovenska. Teší ma, že v banskobystrickom kraji sme našli stabilných partnerov. Nevylučujeme preto, že v budúcnosti zavítame aj na ďalšie zaujímavé miesta v tomto regióne. Veríme, že verejnosť naša akcia zaujme a príde si užiť poslednú prázdninovú sobotu v banskobystrickom kraji.,“ dopĺňa predseda združenia Jaroslav Filo.