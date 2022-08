Na klimatickú zmenu reagujú poľnohospodári na Gemeri viacerými spôsobmi

Zachytávajú vodu v krajine a využívajú aj špeciálne moridlá.

RIMAVSKÁ SOBOTA. Na prejavy klimatickej zmeny sa poľnohospodári na Gemeri snažia reagovať viacerými spôsobmi. Zachytávajú vodu v krajine a využívajú špeciálne moridlá, ktoré majú plodinám pomôcť v počiatočnej fáze rastu v pôde s nedostatkom vlahy. Pre TASR to uviedol predseda Gemerskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory František Tóth.

Poľnohospodárov na Gemeri trápia v uplynulých rokoch najmä mimoriadne vysoké teploty s dlhotrvajúcimi obdobiami sucha. Viacerí preto pristúpili k budovaniu vlastných studní a vodu v krajine sa snažia zadržiavať aj s pomocou menších nádrží.

"Skúšame aj rôzne moridlá, ktoré majú pomôcť rastline v počiatočných štádiách. Sú tam pridané rôzne obaly živín, aby rastlina mohla mať lepší a rýchlejší štart a aby korene čím skôr vedeli nájsť vlahu, ktorá ešte zostala v pôde," priblížil Tóth.

Podľa predsedu poľnohospodárskej komory na Gemeri sú však dôsledky klimatickej zmeny také intenzívne, že poľnohospodári musia zvažovať aj nové prístupy k obrábaniu pôdy. "Orby sa nedajú robiť a je to aj nelogické, lebo by človek stratil aj to málo vlhka, ktoré v tej pôde je. Tieto obrovské horúčavy by, navyše, zabili všetky mikroorganizmy, keby sa tá pôda otvorila," vysvetlil Tóth.

Najvýraznejšími prejavmi klimatickej zmeny v regióne sú podľa Tótha intenzívne vlny horúčav a dlhé obdobia sucha. Tie často prerušujú prívalové dažde s krupobitím, ktoré poľnohospodárom ničia úrodu. Indície, že Gemer bude v rámci Slovenska v budúcnosti patriť k najsuchším regiónom, mal pritom od odborníkov už pred viac ako desiatimi rokmi.

"V tom čase sme to ani tak vážne nebrali, ale k dnešnému dňu už nie je dostatok vody v studniach, nie je dostatok vody v povrchových vodách. Je obrovský deficit vlahy v pôde aj vo vodných zdrojoch. Už to začína veľmi bolieť," skonštatoval Tóth s tým, že aktuálny rok môže byť v regióne pre viacerých poľnohospodárov existenčný.

Ťažkosti pre sucho evidujú aj chovatelia hospodárskych zvierat. Lúky a pasienky sú vyschnuté a podnikatelia sa obávajú, či budú mať na prezimovanie dostatok sena a senáže. Ohrozená je tiež tohtoročná sejba repky. "Repka potrebuje mať dobre pripravenú vzdušnú pôdu, aby sa vedela dobre zakoreniť. Keď to tak nie je, repka len vzíde a ako malá klíčna rastlina zahynie," uviedol Tóth.