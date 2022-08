Hodovanie pokračovalo v znamení jarmoku, ocenení, ale i svetovej legendy a rozprávok (+ FOTO)

Zábava sa rozprúdila v Lučenci naplno, sobota toho sľubuje ešte viac

LUČENEC. Už 9. Lučenské hodovanie sa v piatok 19. augusta preklopilo do svojej druhej polovice a prinieslo všetko na čo boli jeho návštevníci zvyknutí pred pandémiou koronavírusu. Začal sa totiž tradičný jarmok, ktorý zaplnil Masarykovu ulicu stánkami z tovarom rôzneho druhu. V priestore pred Mestským úradom sa predstavili rôzni remeselníci, držitelia regionálnej značky Novohrad. A na námestí sa rozprúdil aj program na hlavnom pódiu.

Pre väčšinu návštevníkov hodovanie začalo až v piatok. Keď sa už mohli nerušene prejsť jarmočnou vravou a zájsť si na pivo, hoci panujúce horúčavy nabádali k opatrnosti. z toho dôvodu, ale aj s prísľubu večerného dažďa sa na námestí zjavili ďalšie prestrešenia a tak zostal odkrytý len priestor pod hlavným pódiom.

Ocenenia sa dočkali mnohí

Na ňom sa odovzávali aj ocenenia udelené miestnou samosprávou a samotnou primátorkou mesta Alexandrou Pivkovou. Ocenenia sa za svoj prínos mestu dostali viaceré organizácie, jednotlivci ale aj športovci a žiaci za úspešnú reprezentáciu mesta v rôznych odvetiach. Od starostu družobného mesta Mělník si pre zmenu prevzali predstavitelia mesta, ktorí prispievajú k vzájomnej spolupráci.

Po odovzdávaní cien už začali koncertné vystúpenia, po kapele Simply Family prišla nefalšovaná rocková show, ktorá naplnila názov slovenského zoskupenia, ktoré sa volá Queen Show a pomerne verne napodobuje pódiovú prezentáciu slávnej anglickej kapely. Plusom je aj fakt, že spevák hrá na klávesoch a najväčší hit kapely Queen - Bohemian rhapsody tak mal presvedčivý úvod aj s povestným vzdušným bozkom, ktorý poslal Freddie Mercury smerom ku kamere počas vystúpenia Live Aid svojej mame.

Ako posledná sa predviedla kapela Polemic, ktorá ukončila horúci letný deň tak ako sa má, nefalšovanou ska-reggae jazdou. Po nich mohli pokračovať stretnutia pri zlatistom moku až do nočných hodín.

Takmer neodeliteľnou súčasťou hodovania v Lučenci je aj Rozprávkové pódium, ktoré sa po rokoch pod cirkusovým šapitó presťahovalo do Mestského múzea, kde sa konalo aj počas koronových rokov a tak má podujatie určené pre deti o jeden rok predsa len viac. To bolo treba patrične osláviť a tak sa desať sviečok rozhorelo na poriadne veľkej torte. Každému sa tak torta ušla a nielen raz. Rozprávkovému pódiu želáme aj my nech je také chutné ako torta a prináša naďalej kvalitný program plný divadelných vystúpení, ale aj ďalších aktivít, či už ide o vedenie k čítaniu kníh alebo rozvinutiu fantázie v tvorivých dieľňach.

Sobota, v znamení všehochuti

Aj v sobotu je v priestoroch Mestkého múzea pripravený pestrý program, ktorý si určite radi pozrú aj rodičia. Pred múzeom sa pre zmenu môžu kochať asi hlavne oteckovia na kráse automobilových veteránov. Tie sa tu zídu v rámci "Fotrovej káry".

Na Námestí republiky pokračuje pivný festival kde sa behom dňa predstaví viacero interpretov rôznych hudobných žánrov. Začína sa folklórom, na rad príde dokonca aj jazz či hity kapely Elán. Program ukončí skupina Noc a deň.

Okrem toho sa počas dňa ešte udejú na futbalovom štadióne Majstrovstvá Slovenska v hode mobilným telefónom, hneď vedľa pred mestským kúpaliskom veľká Mega street dance párty a do mesta pribehnú v podvečer aj účastníci Medzinárodného Novohradského maratónu.

Na Masarykovej ulici pokračuje až takmer do večera jarmok.

Uvidí sa ako program ovplyvní počasie, meteorológovia totiž predpovedajú dážď.