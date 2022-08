Pre extrémne sucho príde firma v Ábelovej o polovicu dobytka

V horskej obci už roky plánujú vybudovať priehradu. Niektorí vlastníci pozemkov sa však zaťali.

LUČENEC/ÁBELOVÁ. Také extrémne horúčavy, aké zavládli toto leto, si mnohí hospodári nepamätajú.

Bojovať s ich následkami sa snažia rôznym spôsobom.

Firma AB Laz s. r. o., pôsobiaca v okolí Ábelovej a Polichna, sa už od roku 2011 zaoberá ekologickou poľnohospodárskou výrobou so zameraním na chov koní, mäsového dobytka a oviec.

Jej pracovníci priznávajú, že boj so suchom zvládajú ťažko.

„Aktuálne máme cez 700 kusov dobytka. Problém máme v tom, že na toto množstvo potrebujeme cez 5-tisíc balíkov sena aby sme ich vedeli chovať aj cez zimu. Kvôli suchu sme ich spravili len 2 400 balíkov. V prípade dovozu potrebného množstva by sme vyrobili len stratu a hlavne ani nie je už koho seno kúpiť," povedal za spoločnosť Jaroslav Maslen.

Plánovaná priehrada je v nedohľadne

Kvôli následkom sucha musí spoločnosť polovicu zvierat predať. Príde tak nielen o kravy, ale aj o teľatá a jalovice.

“ Namiesto bežných 200 až 300 litrov nadoja teraz 30. Robíme len minimum výrobkov. My máme hospodárstvo postavené tak, že využívame hlavne miestne zdroje. Ak by sme kupovali drahé krmivá boli by sme hneď v strate. Bez preháňania, bojujeme o prežitie. „ Jaroslav Maslen

Jeden z konateľov spomínanej firmy si myslí, že nebudú jediným, kto bude nútený tento krok pred zimou urobiť a tak aj predajné ceny budú pravdepodobne nižšie.

„Snažíme sa si ich nechať do poslednej chvíle, ale už teraz sú zvieratá vychudnuté. Sucho je katastrofálne a nevieme čo budeme robiť. Našťastie máme zatiaľ vodu, ale na niektoré pastviny ju musíme už dovážať. Len vďaka tomu situáciu zvládame. Radšej nepomyslieť na to, že by mohli pramene vyschnúť úplne," podotkol Maslen s tým, že takúto situáciu už očakávali a pripravili projekt priehrady, ktorá by im práve v takejto situácii mohla pomôcť.

„Tiež by mohla slúžiť ako zdroj požiarnej vody. Na jej projekte robím už osem rokov. Problém je však v tom, že 97 percent jej plánovanej plochy máme vysporiadanú, no pri zvyšku sa majitelia pozemkov zaťali a odmietajú ich predať. Spustili sme proces pozemkových úprav, ktorý bude zdĺhavý a drahý. A za ten čas vodu mať nebudeme."

Do projektu boli už nasmerované nemalé peniaze. Priehrada by mala vzniknúť na mieste obdobnej vodnej stavby. Aj keby ju postavili už teraz, podľa výpočtov by jej napĺňanie trvalo približne štyri roky.

