Nadácia REDOX a Martin Nikodým spoločne rozvíjajú včelárstvo

Pomáhať chrániť životné prostredie je jednou z hlavných úloh nadácie, ktorá chce pod vedením Romana Malčeka rozvíjať apiterapiu v slovenských včelárstvach.

Roman Malček a Martin Nikodým. (zdroj: Nadácia Redox)

Nadšenec včelárstva Martin Nikodým ako nový ambasádor Nadácie REDOX napomôže k rozvoju ochrany včiel na Slovensku. Pomáhať chrániť životné prostredie je jednou z hlavných úloh nadácie, ktorá chce pod vedením Romana Malčeka spoločne so zanieteným milovníkom včiel rozvíjať apiterapiu v slovenských včelárstvach.

Nadácia REDOX považuje včely za nenahraditeľnú súčasť nielen prírody, ale i celej spoločnosti, a preto si zaslúžia významnú pozornosť. Zakladateľ nadácie Roman Malček, majiteľ spoločnosti REDOX, ktorá je trhovým lídrom v oblasti odpadového hospodárstva, sa rozhodol do svojej myšlienky zapojiť moderátora Martina Nikodýma.

Martin Nikodým včelám obetuje svoj voľný čas a svoje znalosti sa rozhodol zúročiť práve s Nadáciou REDOX. „Keď som začal pred šiestimi rokmi včeláriť, myslel som si, že to bude len moje hobby. Ani som netušil, že sa to stane súčasťou, možno až zmyslom môjho života a že sa budem snažiť veci posúvať a upozorňovať na to, ako dôležité sú včielky a čo všetko dokážu. Preto som veľmi rád, že sme začali takúto novú spoluprácu a že budem mať ešte väčší priestor,“ hovorí Martin Nikodým, ktorému nadácia darovala nový včelí úľ v tvare polopodzemného kontajnera MOLOK.

Martin sa o včely stará vo svojej záhrade v bratislavskom Devíne, kde má postavené včelie úle. Včelín v malebnej prírode v oblasti Malých Karpát je pre neho útočiskom, kde vidieť zmysel a výsledky vynaloženej práce.

„Som veľmi rád, že som spoznal Martina a začali sme spoluprácu v tejto nádhernej téme. Za Nadáciu REDOX hľadáme partnerov, ktorí nielenže milujú včely, venujú sa ich ochrane a starostlivosti o ne, ale aj hľadajú väčší rozmer,“ vyjadruje zakladateľ nadácie Roman Malček.

Je presvedčený, že včely nie sú len lekárnici, ale dokonca lekári, ktorí nás môžu v mnohých prípadoch vyliečiť. Nadácia má ambíciu v blízkej dobe rozširovať apiterapiu v podobe pobytových domčekov v slovenských včelárstvach. „Pevne verím, že nám Martin pomôže a že sa nám spoločným úsilím podarí naštartovať trend ozdravných a relaxačných pobytov v blízkosti včiel,“ dodáva Roman Malček.

Apidomček je vo svojej podstate včelín upravený pre spánok a oddych. Počas pobytu v apidomčeku človek dýcha arómu medu, propolisu, peľu a silíc. Takýto vzduch blahodárne pôsobí na nervovú sústavu a zároveň má protizápalový, antivírusový a antibakteriálny efekt. Celkovo, pobyt v apidomčeku pôsobí na človeka omladzujúco a podporuje samoozdravné mechanizmy ľudského tela. Počas pobytu sa netreba báť priameho kontaktu so včelami, stačí si vychutnávať ich blízkosť a všetko ostatné urobia za človeka.

O Nadácii REDOX

SpoločnosťREDOX s.r.o. z pozície slovenského trhového lídra v dodávke komunálnej techniky, sa rozhodla konzistentne a účinne podporovať zodpovedný prístup k odpadom, a k životnému prostrediu. Za týmto účelom v roku 2019 založila Nadáciu REDOX.

Nadácia v súčasnosti podporuje aktivity orientované hlavne do oblasti podpory enviromentálneho povedomia verejnosti, ochrany životného prostredia, vzdelávania, podpory a rozvoja školstva, vedy a športu. Nadácia REDOX vytvára verejnoprospešné aktivity, grantové programy a sprostredkúva adresnú pomoc.